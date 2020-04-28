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Костышин: Тест Купера стал ненужным. Он не несет какую-то информацию
Специалист считает, что это тренд прошлого
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мнением о нагрузках Лобановского и тесте Купера.
- Почему сейчас не даете такие нагрузки, как у Лобановского?
– Зачем? Тест Купера после месяца отпуска – это что показатель? Со временем этот тест стал ненужным. Он не несет какую-то информацию.
- Для Павлова этот тест был основным.
– Каждому свое. Зачем после месяца отдыха бежать на максимум? Хорошо, ты провел тест, полкоманды Купера не пробежали. Как дальше команду тренировать? Если бы там команду поделили на группы, но нет, мы все вместе тренировались. Мне кажется, это был тренд, методика, так все делали. Со временами могут сказать, что тест йо-йо никому не нужен.
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