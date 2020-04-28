FIFA 20. Украина - Румыния 2:1. Коноплянка в непростом матче одолел Марина

Сборная Украины сыграла товарищеский матч против Румынии в FIFA 20. От Украины выступал полузащитник Евгений Коноплянка. Его соперником был Разван Марин.

По правилам поединка оба игроки действовали в формате UltimateTeam, то есть, в команды каждого входили легенды мирового футбола.

Игра велась до двух побед и была довольно напряженной. Коноплянка выиграл первый матч со счетом 3:0, однако второй поединок взял Марин, обыграв Евгения со счетом 6:3.

Последний, решающий матч был очень напряженным, однако Коно смог обыграть Развана со счетом 4:2. Итоговый счет по партиям – 2:1 (разница голов 10:8) в пользу Коноплянки и сборной Украины.