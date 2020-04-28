Михаил Михайлов: Для Динамо играть два матча в неделю - это привычный график

Тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов рассказал о том, как построена работа голкиперов "бело-синих" во время вынужденной паузы в чемпионате.

- Несмотря на карантин, мы все равно каждый день приезжаем на тренировочную базу. Работаем индивидуально с Денисом Бойко и Георгием Бущаном уже три недели, так что ребята пребывают в неплохих функциональных кондициях. А буквально на днях подключились также Владислав Кучерук и Руслан Нещерет, которые были у родителей, но уже вернулись в Киев.

- Когда ребята вынуждены были тренироваться в домашних условиях, у них все равно была своя специфика работы?

- Нет, они выполняли лишь программу, которую разработал тренер по физподготовке для всех футболистов. После же того, как мы начали работать индивидуально, конечно же, тренировки кардинально отличаются от того, что они делали дома. Сначала было тяжеловато, но дней десяти хватило, чтобы войти в нормальный тренировочный ритм.

- Руководство премьер-лиги утвердило ориентировочный план выхода из карантина, в котором предусмотрено время на тренировочные сборы. Они необходимы в данной ситуации?

- Конечно, поскольку футболисты полтора месяца находятся по домам. Индивидуальные тренировки – это хорошо, они поддерживают таким образом форму, но такие занятия не идут ни в какое сравнение с отработкой общекомандных действий и специальной работой с мячами.

- Премьер-лига планирует завершить чемпионат за семь недель. Для "Динамо" такой график не составит особых проблем?

- Наша команда каждый сезон играет на три фронта – в чемпионате и Кубке страны, а также в еврокубках. Матчи через три дня на четвертый, бывает – через два на третий. Поэтому для нас это привычный график.