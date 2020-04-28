Фомин: Матузалем курил и выпивал, а Брандао каждую ночь ходил на дискотеки

Экс-форвард "Шахтера" Руслан Фомин, который нынче выступает за "Мариуполь", рассказал о своих вредных (и не очень) привычках и "загулах" бразильцев донецкого клуба.

- Вы как-то признавались, что курили, но потом бросили. Почему решили перестать?

- Если память не изменяет, бросил я лет восемь назад. Тогда и молодежь была другая, и окружение футбольное отличалось от нынешнего. Сейчас больше Sony Playstation, тот же PUBG. Тогда же мое окружение подталкивало к вредным привычкам.

- Сейчас больше играют в компьютерные игры, а в ваше время – курили?

- Не будем лукавить, сейчас тоже некоторые игроки курят. Я считаю, это выбор каждого. Если ему не мешает – пускай. Если он делает результат на поле, хорошо показывает себя на тренировках и в играх – то пускай занимается тем, что ему нравится.

- Как Наингголан в "Роме", которые курил, но на поле просто "разрывал" всех…

- Тот же Матузалем – и курил, и выпивал, но на поле был лучшим. Брандао носился 90 минут, даже больше – но каждую ночь он ходил на дискотеки, отдыхал. Ему никто и слова не говорил, потому что он выходил, двигался, делал результат. Он что на тренировках выкладывался, что в официальных играх.

- Украинцев бразильцы не брали с собой на дискотеки?

- Не брали, у них там свой карнавал был.

- Раз уж мы затронули компьютерные игры… В Казахстане, Азербайджане вы и сами поигрывали в FIFA. Отсюда вопрос – не играли ли с Александром Зинченко?

- Нет, с ним не играл и не знаком. А сам – играл, у меня очень много свободного времени было в этих странах. Чтобы убить время, я играл очень много в компьютерные игры, в том числе в FIFA, Need for Speed, сейчас уже все и не вспомню.

- Какая часть NFS любимая?

- Название уже не помню, но затрагивало то, что нужно проходить этапы, гонки, машины. Проходил все NFS, которые выходили.