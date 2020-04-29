Армянский легионер Говерлы так и не понял, почему у него испортились отношения с тренером

Армянский легионер Гегам Кадимян, который сейчас выступает в чемпионате Беларуси, вспомнил свою карьеру в УПЛ - "Говерла", "Олимпик", "Карпаты", "Заря" и "Ворскла".

- Ты перешел в "Говерлу", но сыграл за нее только один матч. Что там произошло?

- У клуба были проблемы с деньгами, были задержки зарплаты, и вообще было непонятно, продолжит ли он свое существование. Хорошо помню тот единственный матч: тогда я вышел на замену вообще без разминки. Один из наших игроков изъяли и главный тренер Вячеслав Грозный говорит мне: "Кадимян, на поле!". Я тогда очень удивился. На скамейке сидели очень опытные футболисты, а выпускают меня. Было очень неожиданно. Затем, непонятно почему, с тренером были не в ладах. Мне поступило предложение из донецкого "Олимпика" и я, без каких-либо раздумий, согласился. Собрал вещи и уехал в Донецк.

- В Премьер-лиге Украины более опытные футболисты, сильная конкуренция. Трудно было пробиться в состав?

- К тому моменту я уже немало поиграл и в Первой и во Второй лигах, опыта набрался, поэтому не скажу, что мне было уже очень сложно. Для меня было важно играть рядом с более опытными и сильными игроками, чтобы развиваться дальше. Могу сказать только слова благодарности всем тем, с кем я играл все эти годы. Я никогда не оставался наедине, всегда меня поддерживали и помогали. Это тоже сыграло важную роль в моем развитии.

- Контракт с "Олимпиком" ты доработал до конца. Почему не остался в клубе?

- В "Олимпике" все было нормально, главный тренер мне доверял, и, где-то процентов 90 игр я начинал в стартовом составе. У меня заканчивался контракт, и мне просто хотелось сменить обстановку. Меня звали в Россию, в РПЛ, в Европу. Но обстоятельства сложились так, что я перешел в "Карпаты".

- После "Карпат" была "Заря", а после луганского клуба - полтавская "Ворскла", в составе которой ты стал года бронзовым призером чемпионата Украины сезона 2017/18. Однако, ты зимой 2019 расстался с клубом.

- В бронзовом сезоне я много играл, а в первой половине следующего сезона сыграл в чемпионате всего в 4 матчах. К тому же у клуба начались финансовые проблемы. Всем игрокам урезали зарплаты. Многие ушли, в том числе и я.