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Братство Динамо и Карпат. Леонид Буряк помог в лечении легенде из Львова
Тот уже вернулся после операции домой
Бывший игрок киевского "Динамо" 1973-1984 годов Леонид Буряк помог финансово в лечении экс-футболиста "Карпат" 1966-1977 годов Ростислава Поточняка.
Накануне 72-летний Поточняк пережил сложную операцию нескольких переломов тазобедренного сустава.
Для оперативного вмешательства требовал финансовой помощи, а среди благотворителей был и легендарный ветеран киевского "Динамо" Леонид Буряк.
Пресс-атташе "Карпат" Юрий Назаркевич сообщил, что ему позвонил давний коллега по работе с "Динамо", известный журналист Алексей Семененко.
Сообщил, что Леонид Буряк готов оказать финансовую поддержку в лечении Ростислава Поточняка. Впоследствии сам Леонид Иосифович сообщил, что знаком с Поточняком еще с начала 70-х годов прошлого века, когда вместе выступали за молодежную сборную СССР.
По словам Леонида Буряка, Поточняк был одним из лучших центральных защитников в советском футболе и в наше время определенно был бы топовым игроком в украинском футболе. Вот так, через несколько десятилетий, сработало футбольное благотворное братство, достойное подражанию.
Сейчас Поточняк уже выписан домой из больницы.
Чувствует себя более-менее нормально и проходит дома послеоперационные и реабилитационные курсы упражнений, которые, по словам Леонида Буряка, не менее важные и ответственные, чем и сама операция.
Ростислав Поточняк попросил еще раз поблагодарить всех за вовремя оказанную помощь, поддержку и пожелал всем крепкого здоровья!
Напомним, что Ростислав Поточняк на позиции либеро провел за Карпаты 338 матчей, забил 6 голов. Впоследствии выступал в харьковском Металлисте в 1978-1983 годах и Нефтянике из Долины в 1984-1986 годах. В 1991 году тренировал львовские Карпаты.
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