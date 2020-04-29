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Максимов расслабил команду. Защитник Ворсклы признался о нововведениях коуча

Премьер-лига
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С легионерами до сих пор общаются через переводчика

Максимов расслабил команду. Защитник Ворсклы признался о нововведениях коуча
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Игорь Пердута, защитник правого фланга в "Ворскле", рассказал о работе с командой главного тренера Юрия Максимова, который возглавил полтавчан с 15 ноября 2019 года.

- Когда в "Ворсклу" пришел Юрий Максимов, команда была на последнем месте в таблице и имела длинный шлейф поражений. Сейчас "Ворскла" выглядит увереннее и агрессивнее, и результаты тоже не так ужасны. Что нового принес Юрий Вильевич и почему это сработало?

- Он расслабил команду. Мы постоянно проигрывали, были последними в таблице и очень переживали. Он сумел нас разгрузить, заверил, что это все временные трудности и все будет нормально. Ну и, конечно, изменил модель игры и тренировочный процесс. С мотивацией тоже стало лучше.

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- А что означает это слово относительно тренера? Чем, например, мотивация Косовского отличается от мотивации Максимова, и почему одна работает, а другая - нет?

- Виталий Владиславович человек спокойный, он пытался все хорошо объяснить, Максимов же более эмоциональный.

- Очень показательный момент - это игра легионеров. В частности, после прихода Юрия Максимова здорово прибавили Ибрахим Кане и Пап-Альюне Ндиайе. Первый стал играть увереннее и тренер его успешно использует на разных позициях, второй стал основным защитником, хотя при Косовском только раз выходил на поле. В чем секрет?

- Ну, наверное, это тренерское видение. Юрий Максимов сумел разглядеть, что Ибрахима Кане можно использовать на разных позициях, в том числе и в центре поля. Так же Максимов увидел, что Альюне вполне способен играть в основе.

- А как насчет коммуникации? Раньше говорили, что с этим проблемы.

- Основные игровые фразы, которые обычно кричат ​​на поле, ребята изучили. "Пас", "Назад", "Осторожно!" и т. п. В быту общаемся через переводчика.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Игорь Пердута Виталий Косовский
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