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Максимов расслабил команду. Защитник Ворсклы признался о нововведениях коуча
С легионерами до сих пор общаются через переводчика
Игорь Пердута, защитник правого фланга в "Ворскле", рассказал о работе с командой главного тренера Юрия Максимова, который возглавил полтавчан с 15 ноября 2019 года.
- Когда в "Ворсклу" пришел Юрий Максимов, команда была на последнем месте в таблице и имела длинный шлейф поражений. Сейчас "Ворскла" выглядит увереннее и агрессивнее, и результаты тоже не так ужасны. Что нового принес Юрий Вильевич и почему это сработало?
- Он расслабил команду. Мы постоянно проигрывали, были последними в таблице и очень переживали. Он сумел нас разгрузить, заверил, что это все временные трудности и все будет нормально. Ну и, конечно, изменил модель игры и тренировочный процесс. С мотивацией тоже стало лучше.
- А что означает это слово относительно тренера? Чем, например, мотивация Косовского отличается от мотивации Максимова, и почему одна работает, а другая - нет?
- Виталий Владиславович человек спокойный, он пытался все хорошо объяснить, Максимов же более эмоциональный.
- Очень показательный момент - это игра легионеров. В частности, после прихода Юрия Максимова здорово прибавили Ибрахим Кане и Пап-Альюне Ндиайе. Первый стал играть увереннее и тренер его успешно использует на разных позициях, второй стал основным защитником, хотя при Косовском только раз выходил на поле. В чем секрет?
- Ну, наверное, это тренерское видение. Юрий Максимов сумел разглядеть, что Ибрахима Кане можно использовать на разных позициях, в том числе и в центре поля. Так же Максимов увидел, что Альюне вполне способен играть в основе.
- А как насчет коммуникации? Раньше говорили, что с этим проблемы.
- Основные игровые фразы, которые обычно кричат на поле, ребята изучили. "Пас", "Назад", "Осторожно!" и т. п. В быту общаемся через переводчика.