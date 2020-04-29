Избиение грандов, четыре прихода Маркевича и бессонная ночь после Галатасарая. ТОП-10 матчей Карпат

Когда в начале января 1989 года проведенная по инициативе футбольной общественности страны и "Спортивної газети" акция по возрождению "Карпат" завершилась разрешением чиновников в Москве, мало кто представлял будущее этого клуба. Однако единству львовян тогда, пожалуй, позавидовал бы любой коллектив. Как только стало известно о том, что легендарная команда возродилась, к ней отовсюду вернулись воспитанники львовского футбола и те, кто раньше уже играл в футболке "Карпат". Сначала были выступления в 5-й зоне второй лиги чемпионата СССР, в которой львовяне заняли второе место.

После этого в течение двух следующих сезонов "Карпаты" радовали болельщиков содержательным футболом в новообразованной так называемой буферной зоне той же лиги. Кто знает, на какой результат могли бы рассчитывать во Львове в дальнейшем, если бы не распад Советского Союза. Решением Федерации футбола Украины "Карпаты" сразу же были включены в состав участников высшей лиги национального чемпионата, где в течение длительного времени считались крепким середняком. Оно и не удивительно, ведь не следует забывать, что наш элитный эшелон образовался из более опытных представителей украинского футбола, которые на протяжении многих лет играли в высшей и первой лигах чемпионата СССР. Однако "Карпаты" имели свой почерк и всегда отличались упорным характером и неуступчивостью. Ярким свидетельством этому уже в начале лет независимости стал выход зелено-белых в финал Кубка Украины 1992/93, в котором руководимая Мироном Маркевичем команда достойно противостояла киевскому "Динамо", уступив с минимальным счетом 1:2.

НЕПОБИТИЙ РЕКОРД МАРКЕВИЧА

Тогда же "Карпаты" впервые в новейшей истории "прорубили окно" в Европу, встретившись на предварительном этапе розыгрыша Кубка кубков 1993/94 с ирландским "Шелбурном". К сожалению, после победы 1:0 во Львове в ответной игре наших земляков подстерегала неудача.

Забегая несколько наперед отмечу, что под руководством Маркевича львовяне провели больше всего матчей в рамках чемпионата Украины - 210! Можно быть уверенным, что такого показателя в ближайшие как минимум лет 7-8 вряд ли кто-то достигнет. Хотя бы через неутешительную традицию львовского клуба менять тренеров чаще, чем перчатки.

Относительно Мирона Маркевича, то у руля "Карпат" в украинский период он ставал четыре раза. Именно при нем команда не только завоевала реноме боеспособного коллектива, но и выиграла бронзовые медали. Было это во время второго пришествия специалиста в зелено-белый клуб, когда после итогового 5-го места в сезоне-1996/97 в следующем чемпионате спортивная визитная карточка Галичины финишировала третьей. А еще через год результат тоже был достойный - 4-я ступенька. Львов переживал в то время настоящий футбольный бум, который стал возможным благодаря мощной финансовой поддержке группы спонсоров, среди которых была и "Львівська залізниця" во главе с Георгием Кирпой. Те удачные времена болельщики "Карпат" вспоминают и по сей день, с ностальгией произнося фамилии кузнецов тех побед - Стронцицкого, Чижевского, Беньо, Езерского, Евтушка, Микитина, Вовчука, Назарова, Ковальца, Мизина, Полунина, Плотко, Паляницы, Шарана, Гецко и многих других. Тогда зелено-белые каждый сезон традиционно обыгрывали или играли вничью с обоими грандами - "Динамо" и "Шахтером", оставив приятные воспоминания у любителей футбола со стажем.

СКАНДАЛЬНАЯ ЭРА ДЫМИНСКОГО

Когда после первого круга сезона-1998/99 на тренерском мостике Мирона Маркевича заменил легенда и любимец львовских болельщиков Степан Юрчишин (это был его второй приход в "Карпаты" после того, как провел в роли главного тренера премьерный сезон-1992 - Прим. В.К.), он поддержал мощный ход команды, которая и тогда была четвертой.

Следующие два сезона львовяне проводили уже под руководством еще одной легендарной личности - рекордсмена "Карпат" по количеству сыгранных матчей Льва Броварского, однако существенные кадровые изменения в клубе - как среди игроков, так и в руководстве, не могли не повлиять на турнирные дела. В той непростой ситуации специалист даже не доработал два тура до завершения чемпионата - и ушел (сезон-2000/01 завершал тот же Юрчишин).

А потом в истории "Карпат" началась длительная, а главное, неоднозначная эра их президента Петра Дыминского. Он возглавил клуб летом 2001-го, значась на официальном сайте в этой роли до сих пор. Хотя поговаривают, что в последнее время господин Дыминский "Карпатам" уже не помогает. Летом 2017-го, после смертельного ДТП с его участием, он поспешно покинул страну и с тех пор в нее не возвращался.

В почти двадцатилетней истории управления популярным западноукраинским клубом и без этого было немало разнообразных скандалов, в которых оказывался задействованным Дыминский. О его политических и бизнесовых делах в данном случае речь не идет - только о футбольных. Уже в начале своей президентской деятельности он не нашел точек соприкосновения с возвращенным им дважды в "Карпаты" Мироном Маркевичем и тот вынужден был окончательно покинуть команду. Ни для кого не секрет, что владелец клуба пытался вмешиваться в работу тренера, что не является приемлемым в футболе. Да и вообще в спорте. Было даже такое, что "Карпаты" вылетели в первую лигу, где выступали на протяжении двух сезонов - 2004/05 и 2005/06. К счастью, больше такого провала в истории клуба не случалось.

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ ДЕГТЯ ДЛЯ КОНОНОВА

Непростой характер Петра Дыминского в дальнейшем не давал возможности чувствовать себя свободно и раскованно ни одному из специалистов, которые работали с "Карпатами". Одних освобождал разгневанный босс, остальные уходили сами. Высокая текучесть тренерских кадров - как украинских, так и иностранных, за два последних десятилетия стала в львовском клубе настолько привычным делом, что это уже давно ни у кого не вызывает удивления.

Правда, несколько перефразируя известное высказывание, можно отметить, что у "Карпат" периода Дыминского ложка меда в бочку дегтя все же попала. В это трудно поверить, но факт остается фактом: каким-то чудным образом нашелся тренер, которому удалось проработать с президентом клуба не год и не два, а целых три с половиной! Речь об Олеге Кононове, который на то время имел белорусское гражданство. Доподлинно неизвестно, как этому молодому специалисту тогда удалось подобрать ключи к импульсивному характеру Петра Петровича и убедить его в том, что боеспособная команда создается не мгновенно, а через определенное время. Кононов смог в непростых условиях стабилизировать и поставить игру, которая уже вскоре стала приносить результат.

Если в первом своем сезоне в "Карпатах" специалист помог занять 9-ю строчку, то в двух последующих команда каждый раз финишировала на 5-й. Ее игра нравилась болельщикам, и трибуны стадиона "Украина" снова стали заполняться большим количеством зрителей. Соскучившись по настоящему, зрелищному и комбинационному футболу, люди с удовольствием шли на матчи с участием зелено-белых. Причем, как во Львове, так и в других городах. Они были убеждены - будет зрелище.

Каждый сезон за время работы Олега Кононова "Карпаты" непременно выдавали своим поклонникам своеобразный десерт в виде вишенки на ароматном торте знаменитых львовских кондитеров: победы над грандами - то над "Динамо", то над "Шахтером". Настоящим же подарком для всех поклонников украинского футбола стал еврокубковый сезон-2010/11, когда "Карпаты" играли в Лиге Европы. Преодолевая раунд за раундом, они в драматичном поединке плей-офф с турецким "Галатасараем" получили право играть в групповой стадии, где встречались с "Пари Сен-Жермен", "Севильей" и дортмундской "Боруссией" во главе с нынешним баловнем судьбы Юргеном Клоппом.

ВСПОМНИТЬ "ЧЕРЕМШИНУ"

Во Львове снова наблюдался очередной футбольный бум и все чаще, как и во время победного шествия в Кубке СССР 1969 года, на стадионе и улицах города звучала легендарная "Черемшина". Такие мгновения не забыть никогда!

Однако пойти на абсолютный рекорд по длительности работы Олегу Кононову не удалось. Поговаривают, что в клубе начались интриги, которые наложили отпечаток на выступления "Карпат" в сезоне-2011/12. После тринадцати туров, когда в активе "Карпат" было всего 10 очков, тренер решил уйти. Произошло это по завершении домашнего поединка с киевским "Арсеналом" (в нем львовяне проиграли 0:3), который по иронии судьбы возглавлял давний знакомый и соотечественник Кононова - Леонид Кучук. С ним он работал не один год в тренерском штабе тираспольского "Шерифа".

После этого в клубных и турнирных делах "Карпат" опять все пошло наперекосяк. Правда, светлым лучом в темном небе на некоторое время стал период работы с командой молодого хорватского тренера Игоря Йовичевича, который когда-то защищал цвета зелено-белых в качестве игрока. Однако когда казалось, что амбициозный специалист нашел необходимые рычаги для улучшения игры и результатов коллектива, обстоятельства заставили прекратить работу в львовском клубе и его.

С того времени различные проблемы "Карпат" не дают покоя их болельщикам ни днем, ни ночью. Проходит год за годом, но ситуация к лучшему не меняется. Каждый сезон тренерская чехарда и постоянное тасование состава заставляют клуб думать не о высоких местах, а о сохранении прописки в элите. А с некоторых пор и о дальнейшем существовании.

Однако нынешняя пауза в чемпионате дает возможность всем неравнодушным к судьбе легендарного украинского клуба людям сделать определенные выводы, поработать над ошибками и стараться не допускать их в дальнейшем. И, конечно же, сделать все возможное для того, чтобы легендарная "Черемшина" еще не раз звучала на улицах галицкого города.

А пока есть возможность наслаждаться воспоминаниями и архивными видео ярких мгновений из прошлого "Карпат". Чтобы сформировать десятку лучших матчей в украинской истории львовского клуба, корреспондент UA-Футбол не стал полагаться исключительно на свои воспоминания, а предложил поделиться мнениями с коллегами из города Льва - Александром Пауком, Юрием Назаркевичем, Василием Михайловым и Павлом Пилипчуком. Совместными усилиями был составлен хит-парад ТОП-10, с которым и знакомим наших читателей.

10-е место. Сезон-1999/2000. Кубок УЕФА. 1/64 финала. Второй матч

"Карпаты" (Львов) - "Хельсинборг" (Швеция) - 1:1 (по пенальти - 2:4)

Это был первый матч на реконструированном в авральном порядке к Кубку УЕФА львовском стадионе "Украина". Под аккомпанемент переполненных трибун "Карпаты" пытались сделать все возможное, чтобы после выездной ничьей в первом поединке пробиться в следующий раунд. Даже пропустив мяч на 90-й минуте, Ивану Гецко удалось сразу же восстановить равновесие. Однако футбольная лотерея сложилась не в пользу львовян и в серии послематчевых пенальти они использовали не все попытки...

9-е место. Сезон-1993/94. Кубок кубков. Предварительный раунд. Первый матч

"Карпаты" (Львов) - "Шелбурн" (Дублин, Ирландия) - 1:0

После того, как в двух стартовых турах чемпионата "Карпаты" уступили на выезде киевскому "Динамо" и сыграли в "сухую" ничью дома с ровенским "Вересом", на команду Мирона Маркевича ждал первый в украинской истории еврокубковый поединок. На львовянах лежала огромная ответственность за результат - и им удалось его получить. Правда, победы 1:0 оказалось мало для ответной игры, где "Карпаты" уступили 1:3. Но первый матч запомнился своим историческим значением.

8-е место. Сезон-2010/11. Чемпионат Украины. 21-й тур

"Карпаты" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

В том сезоне "Карпаты" играли очень уверенно и к матчу с донецким "Шахтером" занимали пятую позицию в турнирной таблице, отставая от третьего всего на шесть очков. Поэтому с учетом имиджевого значения победы можно себе представить, какой вес приобрел этот поединок! В составе команды Мирчи Луческу тогда играли звездные легионеры, среди которых Дарио Срна, Разван Рац, Жадсон, Генрих Мхитарян, Виллиан, Дуглас Коста и Луис Адриану. Однако подопечным Олега Кононова удалось проявить характер и победить благодаря единственному голу Развана Кочиша.

7-е место. Сезон-1997/98. Чемпионат Украины. 14-й тур

"Динамо" (Киев) - "Карпаты" (Львов) - 0:1

Тот сезон стал одним из самых запоминающихся в новейшей истории львовского клуба. До этого еще никогда не было такого, чтобы на протяжении одного чемпионата "Карпаты" одержали победу над столичным "Динамо" в каждом из обоих матчей. Сначала зелено-белые взяли верх над грозным соперником в киевском поединке, который проходил в холодную дождливую погоду с сильным ветром. В той игре уже на 1-й (!) минуте гостям из Львова удалось поразить ворота Александра Шовковского, когда результативный удар нанес Евгений Назаров.

6-е место. Сезон-1992/93. Чемпионат Украины. 7-й тур

"Карпаты" (Львов) - "Черноморец" (Одесса) - 4:3

Один из самых драматичных поединков в истории "Карпат". Уже на 15-й минуте одесситы вели в счете с преимуществом в два "сухих" мяча. Львовянин Василий Леськив вскоре один гол отыграл, однако еще до перерыва "Черноморец" забил в третий раз. На второй тайм хозяева вышли максимально настроенными и усилиями Андрея Покладка и Владимира Резника сначала сократили счет, а затем его сравняли. И незаурядная воля к победе львовян позволила тому же Покладку забить победный мяч на 84-й минуте.

5-е место. Сезон-1997/98. Чемпионат Украины. 17-й тур

"Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Киев) - 2:1

На момент второй встречи в чемпионате с командой Валерия Лобановского "Карпаты" находились в турнирной таблице в лидирующей группе. Не проиграв ни одного поединка на своем поле за весь сезон, львовяне одолели и "Динамо". За первым в весенней части чемпионата домашним поединком "Карпат" наблюдало более 40 тысяч зрителей, которые стали свидетелями знаковой победы подопечных Мирона Маркевича. Хозяева долгое время вели в счете 2:0, а гол "Динамо" забило лишь на 87-й минуте.

4-е место. Сезон-2005/06. Кубок Украины. 1/8 финала

"Карпаты" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

Кубковый матч с донецким "Шахтером" во Львове вспоминается и по сей день. Победа в нем была особенной сразу по нескольким причинам: во-первых, горняки на тот момент имели звание чемпиона страны и обладателя Суперкубка, а во-вторых, для "Карпат" открылся путь в четвертьфинал Кубка Украины, где они одолели и полтавскую "Ворсклу". Главной же особенностью был статус "Карпат" - они выступали тогда в первой лиге. Героем поединка стал голкипер Богдан Шуст, которого потом Мирча Луческу пожелал видеть в "Шахтере".

3-е место. Сезон-2010/11. Лига Европы. Групповой раунд. 1-й тур

"Карпаты" (Львов) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:4

В Львове этого матча ждали с нетерпением, ажиотаж был нешуточный. Ведь еще никогда в своей истории "Карпаты" не пробивались так далеко в евротурнире, а о приезде в гости таких звезд, как Матс Хуммельс, Кевин Гросскройц, Роберт Левандовски, Синдзи Кагава, Якуб Блащиковски, Марио Гетце и Лукаш Пищек и говорить нечего! Заполненный до отказа стадион "Украина" и неистовая поддержка помогли хозяевам при счете 0:2 не только его сравнять, но и выйти вперед. Но опыт немцев оказался сильнее...

2-е место. Сезон-2010/11. Лига Европы. Плей-офф. Первый матч

"Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Карпаты" (Львов) - 2:2

Пройдя сначала второй, а затем и третий квалификационные раунды еврокубкового турнира, подопечные Олега Кононова достаточно уверенно выглядели в Турции на стамбульском стадионе "Али Сами Йен". В первом тайме зелено-белым удалось дважды огорчить "Галатасарай" благодаря результативным ударам Сергея Кузнецова и Сергея Зенева, после чего туркам пришлось непросто. Впрочем, стамбульцы смогли проявить настойчивость и в течение второй половины встречи свести игру до все же выгодного гостям ничейного итога.

1-е место. Сезон-2010/11. Лига Европы. Плей-офф. Второй матч

"Карпаты" (Львов) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - 1:1

Этот матч стоит на первом месте в хит-параде. На заполненном до отказа стадионе после финального свистка творилось что-то невероятное, а Львов не спал всю ночь! Драматическую развязку помнят все, кто принимал в нем участие или был его свидетелем вживую или у экрана телевизора. Когда на первой компенсированной к основному времени минуте Алдин Йылмаз открыл счет, казалось, что шансы "Карпат" вмиг исчезли. Но когда арбитр посматривал на секундомер, на третьей компенсированной минуте Артем Федецкий совершил чудо, сравняв счет.