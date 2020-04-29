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Фонсека захотел возглавить Рому тогда, когда пытался ее обыграть с Шахтером

Премьер-лига
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В Лиге чемпионов

Фонсека захотел возглавить Рому тогда, когда пытался ее обыграть с Шахтером
Новина українською

Бывший тренер украинских "горняков" 2016-2019 годов Паулу Фонсека сообщил, когда впервые захотел стать тренером итальянской "Ромы".

Паулу утверждает, что всегда смотрел футбол в исполнении римских "волков".

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Мне всегда нравилась "Рома" как клуб. Должен признаться, что именно тогда, когда я играл на "Стадио Олимпико" вместе с донецким "Шахтером", именно в тот момент я понял, что хотел бы тренировать "Рому".

С этими болельщиками, с этим стадионом, в этом фантастическом городе, - цитирует Фонсеку Tele Radio Stereo. - В тот момент я почувствовал огромное желание стать тренером "Ромы".

Напомним, что в феврале 2018 года "Шахтер" и "Рома" сошлись в 1/8 Лиги чемпионов. У себя на поле "горняки" победили 2:1, а на выезде уступили 0:1 и выбыли из соревнований. Паулу Фонсека возглавил "Рому" в июне 2019 года.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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