Фонсека захотел возглавить Рому тогда, когда пытался ее обыграть с Шахтером

Бывший тренер украинских "горняков" 2016-2019 годов Паулу Фонсека сообщил, когда впервые захотел стать тренером итальянской "Ромы".

Паулу утверждает, что всегда смотрел футбол в исполнении римских "волков".

Мне всегда нравилась "Рома" как клуб. Должен признаться, что именно тогда, когда я играл на "Стадио Олимпико" вместе с донецким "Шахтером", именно в тот момент я понял, что хотел бы тренировать "Рому".

С этими болельщиками, с этим стадионом, в этом фантастическом городе, - цитирует Фонсеку Tele Radio Stereo. - В тот момент я почувствовал огромное желание стать тренером "Ромы".