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В Днепре Коломойского за победу над топ-командами платили по 50 000 долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

За ничью - наполовину меньше

В Днепре Коломойского за победу над топ-командами платили по 50 000 долларов
Новина українською

Бывший украинский футболист, фланговый защитник "Динамо", "Днепра", киевского "Арсенала" и национальной сборной Украины Виталий Мандзюк рассказал о самой высокой оплате труда за время карьеры.

Виталий вспомнил свои выступления в "Днепре" в 2010-2014 годах.

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Я перешел в "Днепр" в тот момент, когда там нормально платили.

За победу над "Динамо", "Шахтером» и "Металлистом" давали 50 000 долларов. За ничью - 25 000.

Напомним, что в 2014 году из-за серии тяжелых травм Виталий в 28 лет завершил карьеру.

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В статье: Виталий Мандзюк Игорь Коломойский премия Днепр
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Источник:
Ютуб-канал Кент

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