В Днепре Коломойского за победу над топ-командами платили по 50 000 долларов

Бывший украинский футболист, фланговый защитник "Динамо", "Днепра", киевского "Арсенала" и национальной сборной Украины Виталий Мандзюк рассказал о самой высокой оплате труда за время карьеры.

Виталий вспомнил свои выступления в "Днепре" в 2010-2014 годах.

Я перешел в "Днепр" в тот момент, когда там нормально платили.

За победу над "Динамо", "Шахтером» и "Металлистом" давали 50 000 долларов. За ничью - 25 000.