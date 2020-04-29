Премьер-лига
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В Днепре Коломойского за победу над топ-командами платили по 50 000 долларов
За ничью - наполовину меньше
Бывший украинский футболист, фланговый защитник "Динамо", "Днепра", киевского "Арсенала" и национальной сборной Украины Виталий Мандзюк рассказал о самой высокой оплате труда за время карьеры.
Виталий вспомнил свои выступления в "Днепре" в 2010-2014 годах.
Я перешел в "Днепр" в тот момент, когда там нормально платили.
За победу над "Динамо", "Шахтером» и "Металлистом" давали 50 000 долларов. За ничью - 25 000.
Напомним, что в 2014 году из-за серии тяжелых травм Виталий в 28 лет завершил карьеру.
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Источник:Ютуб-канал Кент
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