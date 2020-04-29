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Ахметов звонил футболисту Динамо, когда тот переходил в российский клуб
Александр Алиев, бывший футболист киевского "Динамо", вспомнил, как в 2010 году общался с Ринатом Ахметовым, президентом "Шахтера".
Было это тогда, когда Александр перешел из Динамо в "Локомотив".
У меня был агент Герман Ткаченко. Ехали в машине, и позвонил Ахметов. Он меня поздравил. Мне было очень приятно. До этого я с ним ни разу не общался.
Ахметов пожелал мне успехов и сказал спасибо за то, что я ослабил "Динамо", и теперь у них на одного конкурента в чемпионате стало меньше.
Тогда Алиев провел в московском клубе лишь год и 2011-го вернулся в киевское "Динамо".