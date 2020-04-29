Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома не оставляет надежд подписать Тайсона
Летом нас ждет очередная трансферная мыльная опера
Итальянская "Рома" не оставила планов подписать хавбека "Шахтера" Тайсона.
Как сообщает Calciomercato, римляне этим летом снова намерены вступить в переговоры по игроку.
Прошлым летом римский клуб не потянул сумму в 30 млн евро, которую запросил "Шахтер", однако теперь "волки" надеются на лучший исход переговоров.
Римляне надеются, что желание самого Тайсона покинуть донецкий клуб сыграет на понижение цены. Также как и скорое окончание контракта с "горняками", который закончится через год. Именно поэтому в Риме надеются, что "Шахтер" будет более сговорчив, так как летом 2021 будет вынужден отпустить игрока, который намерен сменить клуб, бесплатно.
Сам 32-летний Тайсон действительно заявлял, что хочет сменить клуб, однако в последнее время все чаще намекал, что хочет вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.