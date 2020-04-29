Рома не оставляет надежд подписать Тайсона

Итальянская "Рома" не оставила планов подписать хавбека "Шахтера" Тайсона.

Как сообщает Calciomercato, римляне этим летом снова намерены вступить в переговоры по игроку.

Прошлым летом римский клуб не потянул сумму в 30 млн евро, которую запросил "Шахтер", однако теперь "волки" надеются на лучший исход переговоров.

Римляне надеются, что желание самого Тайсона покинуть донецкий клуб сыграет на понижение цены. Также как и скорое окончание контракта с "горняками", который закончится через год. Именно поэтому в Риме надеются, что "Шахтер" будет более сговорчив, так как летом 2021 будет вынужден отпустить игрока, который намерен сменить клуб, бесплатно.

Сам 32-летний Тайсон действительно заявлял, что хочет сменить клуб, однако в последнее время все чаще намекал, что хочет вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.