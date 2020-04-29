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Костышин: Футболисты могут выпить не только пивка. Мы все нормальные люди
Наставник в таких случаях берет ответственность на себя
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о том, как команда расслабляется.
"Как команда расслабляется? Ко мне приезжает вся команда, президент, все сотрудники клуба. Есть такие дни, что здесь отдыхаем.
Могут выпить пивка? Футболисты не только пивка могут выпить. Мы все, футболисты и тренера - нормальные люди. Если на следующий день у них выходной и им разрешено. Значит, тренер берет ответственность", - сказал Костышин.
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Источник:Бомбардир
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