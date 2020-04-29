  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костышин: Футболисты могут выпить не только пивка. Мы все нормальные люди
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин: Футболисты могут выпить не только пивка. Мы все нормальные люди

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник в таких случаях берет ответственность на себя

Костышин: Футболисты могут выпить не только пивка. Мы все нормальные люди
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о том, как команда расслабляется.

"Как команда расслабляется? Ко мне приезжает вся команда, президент, все сотрудники клуба. Есть такие дни, что здесь отдыхаем.

Могут выпить пивка? Футболисты не только пивка могут выпить. Мы все, футболисты и тренера - нормальные люди. Если на следующий день у них выходной и им разрешено. Значит, тренер берет ответственность", - сказал Костышин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...