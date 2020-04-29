Сергей Шищенко: Лужный – сумасшедший. Он ничего не прощал на поле

Экс-игрок "Шахтера", "Металлиста" и ряда других украинских клубов Сергей Шищенко рассказал, против кого из игроков соперников было тяжелее всего играть.

"Их очень много было, ведь я играл и правого полузащитника, и левого хава, и форварда, и в центре поля. Определить самого сложного очень тяжело.

Навскидку – это Олег Лужный. Он – сумасшедший, очень серьезный парень. Он ничего не прощал, жесткий был. Он жил игрой, сильно эмоциональный. Когда ты, молодой парень, попадаешь под него, надо иметь нормальные нервы и характер, чтобы не бояться его, продолжать играть и показывать определенный уровень. Скорее всего, это он", – сказал Шищенко.