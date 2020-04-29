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Юрченко: Уйти из Шахтера - это было мое решение. У меня нет злобы

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о расставании с донецким клубом

Юрченко: Уйти из Шахтера - это было мое решение. У меня нет злобы
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко рассказал о своем уходе из "Шахтера" в 2014-м году.

– Был матч во время паузы на встречи сборных. Играли со "Стяуа" или "Динамо" Бухарест. Я разминался с Илсиньо. А тут на поле выбежали два чудака. Их выпустили, они отыграли нормально, не тренируясь.

А я на 3 минуты, кто-то из воспитанников вообще не вышел. Стало все понятно. Это была отправная точка.

- Вернулся бы в "Шахтер", если бы было предложение?

– Трудно сказать, я об этом не думал. Не могу ответить. Если будет – тогда надо думать. А так ничего нет. У меня нет злобы. Это было мое решение уйти. Не вижу ничего катастрофического, просто решил уйти. У клуба было свое видение ситуации. Но они меня также отпустили.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Владлен Юрченко
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Источник:
Трибуна

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