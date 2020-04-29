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Бущан: Интересуюсь боксом, болею за Усика и Ломаченко
Голкипер киевлян рассказал о своих спортивных увлечениях кроме футбола
Голкипер "Динамо" Георгний Бущан рассказал, каким видом спорта кроме футбола он еще интересуется.
- Какими видами спорта интересуешься (кроме футбола)?
- Кроме футбола я также интересуюсь боксом.
- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?
- Иногда на сборах или заездах перед матчами играю в консольные игры, а в выходные дни, когда есть возможность, занимаюсь боксом с моим другом и профессиональным тренером Егором Голубем.
- Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?
- Симпатизирую некоторым боксерам, таким как Александр Усик, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и Сауль "Канело" Альварес.
- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
- В школе, до переезда в Академию "Динамо", то есть до 14 лет, помимо футбола, играл в волейбол, и даже занял второе место в чемпионате среди школ Одессы. Также однажды летом наша ДЮСШ-11 "Черноморец" играла в пляжный футбол, став чемпионом Украины среди юношеских команд.
- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?
- Я был на финале Лиги чемпионов в Киеве "Ливерпуль" – "Реал", болел за "красных" и был восхищён английскими болельщиками на стадионе. Также планировал попасть на бой Александра Усика с Дереком Чисорой, который должен был состояться в Лондоне 25 мая, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен.
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