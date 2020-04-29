Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Итальянские клубы оценивают Миколенко в 15 млн евро, Попова - в 10 млн
Работа ведется на уровне агентов
Клубы Серии А проявляют интерес к защитникам "Динамо" Виталию Миколенко и Денису Попову.
Как сообщает Футбол 24, Миколенко заинтересовал ряд итальянских клубов, среди которых не только "Милан".
Также со стороны команд Серии А есть интерес к центральному защитнику киевлян Денису Попову.
Официальных предложений "бело-синие" еще не получали, однако работа на уровне агентов уже ведется.
Сообщается, что в Италии готовы заплатить за Миколенко 15 млн евро, Попов оценивается на 5 млн меньше.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами. Попов сыграл в 11-ти поединках.