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Рома возобновила интерес к Исмаили - Corriere dello Sport

Премьер-лига
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Фонсека ищет усиление в Шахтере

Рома возобновила интерес к Исмаили - Corriere dello Sport
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Римская "Рома" возобновила интерес к левому защитнику "Шахтера" Исмаили, сообщает Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что римляне работали над трансфером игрока летом прошлого года, однако тогда не смогли договориться с "горняками".

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Отметим, что после того, как римский клуб возглавил Паулу Фонсека, в СМИ сообщалось об интересе римлян к Тете, Маркосу Антонио и Виктору Коваленко.

Напомним, что в нынешнем сезоне Исмаили в 30 матчах забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Рома (Рим)
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Источник:
Сalciomercato

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