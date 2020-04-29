Шебек: Арбитр УПЛ за матч получает 12 тысяч гривен. Это мизер

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек оценил нынешнюю финансовую составляющую в украинском судейском корпусе.

"За один матч элитного дивизиона украинский судья получает до 12 тысяч гривень плюс три тысячи на транспортные расходы. Ассистенты главных судей зарабатывают вдвое меньше. Это мизер, в Англии рефери зарабатывает две тысячи евро за игру. Но, в конце концов, если наш арбитр отсудит два матча за месяц даже со многими ошибками, то получит 24 тысяч гривень. Большинство украинцев зарабатывают в месяц в несколько раз меньше.

Но проблема не в деньгах, а в подготовке. Даже если нашим судьям повысят гонорары до 20 или 30 тысяч гривень за игру, эффекта не будет. Если анализировать их работу, то можно сделать вывод, что у них слабые навыки. Пусть прогрессируют и пробиваются на международную арену. За обслуживание матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА платит судьям первой категории 2700 евро, а за четвертьфиналы, полуфиналы и финалы — 3700 евро. Рефери из элитной группы получают по 5-6 тысяч евро за игру", — сказал Шебек.