Гусев: Для Украины тренировать Динамо – одно из самых больших достижений

Помощник тренера молодежной команды "Динамо" U-21 Олег Гусев рассказал о том, хотел бы он возглавить первую команду киевлян.

"Каждый человек, когда выбирает стезю – ставит задачу достичь максимума. Для Украины тренировать "Динамо" – одно из самых больших достижений.

Спроси любого тренера – он скажет, кроме тренера другого украинского клуба, что хотел бы тренировать "Динамо". Если бы сказал, что нет – это была бы неправда. Но в ближайшее время – я не хотел бы. Опыта мало", – сказал Гусев.