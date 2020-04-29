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Гусев: Для Украины тренировать Динамо – одно из самых больших достижений

Премьер-лига
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Но пока что опыта мало

Гусев: Для Украины тренировать Динамо – одно из самых больших достижений
Новина українською

Помощник тренера молодежной команды "Динамо" U-21 Олег Гусев рассказал о том, хотел бы он возглавить первую команду киевлян.

"Каждый человек, когда выбирает стезю – ставит задачу достичь максимума. Для Украины тренировать "Динамо" – одно из самых больших достижений.

Спроси любого тренера – он скажет, кроме тренера другого украинского клуба, что хотел бы тренировать "Динамо". Если бы сказал, что нет – это была бы неправда. Но в ближайшее время – я не хотел бы. Опыта мало", – сказал Гусев.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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