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Гусев: Для Украины тренировать Динамо – одно из самых больших достижений
Но пока что опыта мало
Помощник тренера молодежной команды "Динамо" U-21 Олег Гусев рассказал о том, хотел бы он возглавить первую команду киевлян.
"Каждый человек, когда выбирает стезю – ставит задачу достичь максимума. Для Украины тренировать "Динамо" – одно из самых больших достижений.
Спроси любого тренера – он скажет, кроме тренера другого украинского клуба, что хотел бы тренировать "Динамо". Если бы сказал, что нет – это была бы неправда. Но в ближайшее время – я не хотел бы. Опыта мало", – сказал Гусев.
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Источник:Вацко Live
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