ТаТоТаке: Шахтер выдвинул эксперта ТК Футбол на пост президента УПЛ

В начале апреля эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ.

По регламенту, кандидат на пост должен быть выдвинут от клуба Лиги, в то время как Михаил Зелимханович на афиширует свою позицию в этом вопросе.

Однако теперь "ТаТоТаке" сообщает о том, что Метревели все же пойдет на выборы, а его кандидатуру выдвинул донецкий "Шахтер".

Напомним, что на данный момент на пост президента УПЛ официально были выдвинуты две кандидатуры: Александра Шевченко и Олега Смалийчука.

Выборы должны состояться 25 мая.