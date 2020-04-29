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ТаТоТаке: Шахтер выдвинул эксперта ТК Футбол на пост президента УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот это поворот

ТаТоТаке: Шахтер выдвинул эксперта ТК Футбол на пост президента УПЛ
Новина українською

В начале апреля эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ.

По регламенту, кандидат на пост должен быть выдвинут от клуба Лиги, в то время как Михаил Зелимханович на афиширует свою позицию в этом вопросе.

Однако теперь "ТаТоТаке" сообщает о том, что Метревели все же пойдет на выборы, а его кандидатуру выдвинул донецкий "Шахтер".

Напомним, что на данный момент на пост президента УПЛ официально были выдвинуты две кандидатуры: Александра Шевченко и Олега Смалийчука.

Выборы должны состояться 25 мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Метревели
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2020 в 23:41
зачем нам опять иностранец--грузин хватило Гримма
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