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ТаТоТаке: Шахтер выдвинул эксперта ТК Футбол на пост президента УПЛ
Вот это поворот
В начале апреля эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ.
По регламенту, кандидат на пост должен быть выдвинут от клуба Лиги, в то время как Михаил Зелимханович на афиширует свою позицию в этом вопросе.
Однако теперь "ТаТоТаке" сообщает о том, что Метревели все же пойдет на выборы, а его кандидатуру выдвинул донецкий "Шахтер".
Напомним, что на данный момент на пост президента УПЛ официально были выдвинуты две кандидатуры: Александра Шевченко и Олега Смалийчука.
Выборы должны состояться 25 мая.