Три футболиста Динамо U-21, которые усилят главную команду. Топ Олега Гусева

Олега Гусева, тренера "Динамо" U-21, попросили выделить 3 футболистов команды, которые первыми проведут по 10 матчей в главной команде.

В защите коуч выделил 20-летнего Александра Романчука.

В средней линии, по мнению Олега, команду Алексея Михайличенко может усилить сверстник Романчука Богдан Билошевский.

А в нападении главной команды "бело-синих" Гусев видит 19-летнего Евгения Исаенко.

Тренер U-21 отмечает результативность форварда, умение играть головой при росте в 169 см, умение оказаться в нужном месте. Однако Гусев отмечает, что Исаенко должен добавить в мощности.