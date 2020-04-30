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Три футболиста Динамо U-21, которые усилят главную команду. Топ Олега Гусева

Премьер-лига
(3 голосов)

К кому присмотреться Михайличенко

Три футболиста Динамо U-21, которые усилят главную команду. Топ Олега Гусева
Новина українською

Олега Гусева, тренера "Динамо" U-21, попросили выделить 3 футболистов команды, которые первыми проведут по 10 матчей в главной команде.

В защите коуч выделил 20-летнего Александра Романчука.

В средней линии, по мнению Олега, команду Алексея Михайличенко может усилить сверстник Романчука Богдан Билошевский.

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А в нападении главной команды "бело-синих" Гусев видит 19-летнего Евгения Исаенко.

Тренер U-21 отмечает результативность форварда, умение играть головой при росте в 169 см, умение оказаться в нужном месте. Однако Гусев отмечает, что Исаенко должен добавить в мощности.

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В статье: Александр Романчук Олег Гусев Динамо (Киев) Евгений Исаенко Богдан Билошевский Динамо U-21
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Источник:
Вацко live

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