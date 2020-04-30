Владлена Юрченко удивило отношение тренера Байера к футболистам

Владлен Юрченко, атакующий хавбек "Зари", рассказал о своих отношениях с тренером леверкузенского "Байера" 2017-2018 годов Хайко Херрлихом.

Украинец выступал в немецком клубе с 2014 по 2018 годы. Однако во времена работы Геррлиха не играл - был травмирован.

Я разочаровался в его (Херрлиха, - ред.) человеческих качествах. В клубе все друг другу помогали. А он говорил одно, делал другое. И это в отношении всех. В Леверкузене была одна семья, так было принято. Кого бы ни брали - смотрели прежде всего на его человеческие качества.

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С Хайко все было иначе. Владлен вспомнил разговор с Херрлихом.

"Трудно было найти с ним вообще какой-либо контакт", - признался Юрченко.

Хайко Херрлих был уволен из "Байера" в декабре 2018 года. С тех пор был без работы, а в марте этого года возглавил "Аугсбург".