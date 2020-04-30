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Суркис: Единый телепул? Нельзя отбирать у клубов том, что всегда им пренадлежало
Об ошибке Гримма
Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своими соображениями о предстоящих выборах нового президента УПЛ и идее единого телепула, которую не удалось воплотить предыдущему руководителю главной украинской лиги.
Чтобы дать характеристику какому-то из кандидатов на пост президента УПЛ, считает Суркис, сначала нужно изучить их программу.
Но должен сказать, что с уважением отношусь к отчаянным людям, готовых запихнуть голову в кипящий котел. Ведь избранный президент должен стремиться к получению поддержки не от 7 клубов, то есть простого большинства, а от всех 12. Только с этим стартовым капиталом он сможет объединить наш футбол и поднять его на качественно иной уровень.
Суркис вспомнил, что два года назад предыдущему президенту УПЛ Томасу Гримму сказал, что реализовать общий телепул не удастся.
Нельзя отбирать у клубов том, что всегда им полагалось. Телевизионные права во всех странах находятся в клубной собственности, и передаются в распоряжение общей структуры только единогласно и только в том случае, если клубы видят в этом реальную выгоду. А создавать пул, чтобы президент лиги поставил себе галочку? Нет никакого смысла.