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Суркис: Единый телепул? Нельзя отбирать у клубов том, что всегда им пренадлежало

Премьер-лига
(1 голосов)

Об ошибке Гримма

Суркис: Единый телепул? Нельзя отбирать у клубов том, что всегда им пренадлежало
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своими соображениями о предстоящих выборах нового президента УПЛ и идее единого телепула, которую не удалось воплотить предыдущему руководителю главной украинской лиги.

Чтобы дать характеристику какому-то из кандидатов на пост президента УПЛ, считает Суркис, сначала нужно изучить их программу.

Но должен сказать, что с уважением отношусь к отчаянным людям, готовых запихнуть голову в кипящий котел. Ведь избранный президент должен стремиться к получению поддержки не от 7 клубов, то есть простого большинства, а от всех 12. Только с этим стартовым капиталом он сможет объединить наш футбол и поднять его на качественно иной уровень.

Суркис вспомнил, что два года назад предыдущему президенту УПЛ Томасу Гримму сказал, что реализовать общий телепул не удастся.

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Нельзя отбирать у клубов том, что всегда им полагалось. Телевизионные права во всех странах находятся в клубной собственности, и передаются в распоряжение общей структуры только единогласно и только в том случае, если клубы видят в этом реальную выгоду. А создавать пул, чтобы президент лиги поставил себе галочку? Нет никакого смысла.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Томас Гримм телепул
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Источник:
Футбольний клуб

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