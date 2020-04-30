Олег Гусев не смог составить топ-5 легионеров Динамо. Выбрал четырех

Тренера молодежной команды "Динамо", а в прошлом атакующего полузащитника клуба Олега Гусева, попросили назвать 5 лучших футболистов-легионеров, с которыми он играл за время карьеры.

Олег сразу выделил 4 коллег - Валентина Белькевича, Александра Хацкевича, Максима Шацких и Диого Ринкона.

Недавно с отцом обсуждали, сколько за 15 лет со мной играли футболистов. В общем получилось где-то 200 человек! Из них 50 на 50 - то есть 100 легионеров.

У меня в голове куча фамилий! Я назвал и футболистов, и друзей. Пятый ...Они каждый по-своему были хорошие, неповторимы. Язык не поворачивается кого-то назвать.