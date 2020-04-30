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Олег Гусев не смог составить топ-5 легионеров Динамо. Выбрал четырех

Премьер-лига
(2 голосов)

Лишь одного бразильца

Олег Гусев не смог составить топ-5 легионеров Динамо. Выбрал четырех
Новина українською

Тренера молодежной команды "Динамо", а в прошлом атакующего полузащитника клуба Олега Гусева, попросили назвать 5 лучших футболистов-легионеров, с которыми он играл за время карьеры.

Олег сразу выделил 4 коллег - Валентина Белькевича, Александра Хацкевича, Максима Шацких и Диого Ринкона.

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Недавно с отцом обсуждали, сколько за 15 лет со мной играли футболистов. В общем получилось где-то 200 человек! Из них 50 на 50 - то есть 100 легионеров.

У меня в голове куча фамилий! Я назвал и футболистов, и друзей. Пятый ...Они каждый по-своему были хорошие, неповторимы. Язык не поворачивается кого-то назвать.

Олег Гусев выступал в Динамо в 2003-2016, а затем в 2017-2018 годах.

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В статье: Олег Гусев Максим Шацких Александр Хацкевич Валентин Белькевич Динамо (Киев) Диого Ринкон легионеры
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Источник:
Вацко live

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