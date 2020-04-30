Болбат рассказал историю соперничества с Жажа Коэльо за № 50 и о своем прозвище в командах

Игрока правого фланга "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергея Болбата спросили о его прозвища в командах, за которые выступал и номер 50 на его футболке.

Свой номер Сергей получил, по его же признанию, случайно.

Я тогда еще в дубле "Шахтера" был. И с первой команды поступила заявка. Меня записали рендомно под номером 50. На сборе сделали футболку с таким же номером, меня ничего не спрашивали. Но мне этот номер понравился, потому что ни у кого такого нет, именно с ним я попал в первую команду. И решил его оставить.

Поэтому и в донецком "Металлурге", и в "Мариуполе" Сергей играл под № 50.

Только в "Металлисте" взял 7-й номер, потому что 50 был в Жажа Коэльо. Но 2015 я перешел в бельгийский "Локерен" и там взял номер 50. А за полгода туда же приехал Жажа! В этот раз уже ему пришлось брать другой номер.

В детстве Сергей болел за туринский "Ювентус".

Поэтому моя первая футболка - с фамилией Давида Трезеге на спине, такая синтетическая.

Болбата также спросили о его прозвища в командах.