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Болбат рассказал историю соперничества с Жажа Коэльо за № 50 и о своем прозвище в командах
Украинский "Болт"
Игрока правого фланга "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергея Болбата спросили о его прозвища в командах, за которые выступал и номер 50 на его футболке.
Свой номер Сергей получил, по его же признанию, случайно.
Я тогда еще в дубле "Шахтера" был. И с первой команды поступила заявка. Меня записали рендомно под номером 50. На сборе сделали футболку с таким же номером, меня ничего не спрашивали.
Но мне этот номер понравился, потому что ни у кого такого нет, именно с ним я попал в первую команду. И решил его оставить.
Поэтому и в донецком "Металлурге", и в "Мариуполе" Сергей играл под № 50.
Только в "Металлисте" взял 7-й номер, потому что 50 был в Жажа Коэльо. Но 2015 я перешел в бельгийский "Локерен" и там взял номер 50. А за полгода туда же приехал Жажа! В этот раз уже ему пришлось брать другой номер.
В детстве Сергей болел за туринский "Ювентус".
Поэтому моя первая футболка - с фамилией Давида Трезеге на спине, такая синтетическая.
Болбата также спросили о его прозвища в командах.
В украинских меня обычно "Болт" зовут. А в Бельгии прозвищ не было, называли по имени - Сергей.