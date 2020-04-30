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Атакующий хавбек Зари выделил трех игроков Байера и опустил стоимость Кая Хавертца

Премьер-лига
(3 голосов)

Не стоит той суммы

Атакующий хавбек Зари выделил трех игроков Байера и опустил стоимость Кая Хавертца
Новина українською

Владлен Юрченко, футболист "Зари", в 2014-2018 годах выступал в немецком Байере. Украинец признался, кто его поразил в немецкой команде.

Прежде всего Владлена удивил кореец Сон Хин Мин, но уже в 2015-м присоединился к "Тоттенхэму".

Он реально был ...в порядке. Затем пришел Чичарито, он тоже. А потом Крамер. Эти три игрока - очень серьезные. Много хороших было. Но поразили эти трое.

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Хорошими игроками Юрченко считает Кая Хавертца и Юлиана Брандта.

Когда Хавертц переходил в главную команду, было видно, что он отличался от всех, кто приходил с U-19. Он хороший игрок, но я не считаю, что его цена 80-100 миллионов. О таких цифрах вообще рано говорить.

Брандт - немного другой персонаж. Это игрок топ-уровня. Он может самостоятельно решать вопросы в матче.

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В статье: Заря (Луганск) Байер (Леверкузен) Чичарито Кристоф Крамер Владлен Юрченко Юлиан Брандт Кай Хавертц Сон Хин Мин
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