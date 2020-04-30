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Коуч Карпат заметил ошибку Олега Кононова в проектировании тренировочной базы

Премьер-лига
(3 голосов)

На базе нет жилья

Коуч Карпат заметил ошибку Олега Кононова в проектировании тренировочной базы
Новина українською

Роман Санжар, главный тренер "Карпат", рассказал о дефекте в назначении загородной базы клуба в Брюховичах рядом со Львовом.

У нашего клуба замечательная загородная база, однако, как показало время, у нее есть недостаток. Дело в том, что она планировалась по желанию бывшего тренера "Карпат" Олега Кононова, который был убежден, что спортивные базы следует планировать по европейскому образцу, а именно - там не должно быть номеров для проживания.

Иными словами, в представлении Олега Григорьевича, спортивная база - это сугубо место для тренировок и ни для чего другого. Все его пожелания были выполнены.

Однако сегодня, по словам Санжара, очевидно, насколько базе не хватает номеров.

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Во-первых, часть футболистов могли бы здесь просто жить без покупки квартир в городе, во-вторых, это дало бы возможность игрокам отдыхать между двумя тренировками в день. А так нам приходилось вносить коррективы в тренировочный процесс.

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В статье: Олег Кононов Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ

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