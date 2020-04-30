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После восстановления тренировок Карпаты хотят провести несколько спаррингов

Премьер-лига
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Чтобы набрать форму

После восстановления тренировок Карпаты хотят провести несколько спаррингов
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал, как должно происходить возвращение к футболу после карантина и как построен процесс тренировок в команде.

- Как раз об этом: когда возобновится нормальная жизнь, сколько, на Ваш взгляд, нужно времени для того, чтобы привести команду в нужные кондиции?

- Не менее трех недель. Причем это время должно включать, в частности, 2-3 контрольных матча. Понимаете, физическая форма - это одно: ее можно поддерживать - по крайней мере на каком-то уровне. А вот игровая форма - совсем другое: здесь все со временем забывается, поэтому все нужно восстанавливать.

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- Как построен рабочий процесс в "Карпатах" во время карантина?

- Мы раздали футболистам план индивидуальных тренировок. При этом понимаем, что у каждого разные условия, поэтому каждый отталкивается именно от них. Например, там, где Василий Прийма, условия карантина очень жесткие, он все делает в доме - возможности бегать на улице у него нет. Мы, тренерский штаб "Карпат", находимся с ребятами на постоянной связи, периодически звоним всем ребятам.

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В статье: Василий Прийма Роман Санжар Контрольный матч УПЛ Карпаты (Львов) спарринг тренировка карантин
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Источник:
УПЛ

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