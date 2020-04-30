Юрченко сравнил Бундеслигу с УПЛ - и забрал игроков Зари в Германию

Владлен Юрченко, хавбек луганской "Зари", рассказал, чему научился за время выступлений в Бундеслиге в 2014-2018 годах и указал на различия с УПЛ.

По мнению Владлена, много игроков луганской команды могут выступать в топ-командах Германии.

Не хочу переходить на фамилии. Более половины основного состава могли бы составить конкуренцию там и играть.

Ему самому продолжить карьеру в "Байере" помешали травмы.

Возможно, это один из факторов. Было бы немного легче без травм. Было бы больше времени показывать себя, тренироваться.

Жесткость в игре в Украине и Германии, рассуждает Владлен, одинакова. Зато в Бундеслиге немного другой футбол.

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Более интенсивный. Из-за этого еще больше единоборств. А уровень жесткости одинаков.

За 4 года в "Байере" Владлен научился прежде всего дисциплины.