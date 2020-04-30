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Юрченко сравнил Бундеслигу с УПЛ - и забрал игроков Зари в Германию

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорит, что много игроков могли бы усилить тамошнюю лигу

Юрченко сравнил Бундеслигу с УПЛ - и забрал игроков Зари в Германию
Новина українською

Владлен Юрченко, хавбек луганской "Зари", рассказал, чему научился за время выступлений в Бундеслиге в 2014-2018 годах и указал на различия с УПЛ.

По мнению Владлена, много игроков луганской команды могут выступать в топ-командах Германии.

Не хочу переходить на фамилии. Более половины основного состава могли бы составить конкуренцию там и играть.

Ему самому продолжить карьеру в "Байере" помешали травмы.

Возможно, это один из факторов. Было бы немного легче без травм. Было бы больше времени показывать себя, тренироваться.

Жесткость в игре в Украине и Германии, рассуждает Владлен, одинакова. Зато в Бундеслиге немного другой футбол.

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Более интенсивный. Из-за этого еще больше единоборств. А уровень жесткости одинаков.

За 4 года в "Байере" Владлен научился прежде всего дисциплины.

Как нужно правильно работать, следить за собой. Профессионализм игроков. Видишь, как они тренируются, живут. Берешь от каждого для себя немного, учишься всего этого.

Там был переход во взрослый футбол. Он меня закалил и помог. Если брать футбольные качества - отбор, оборона - этого хорошо научили.

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В статье: Заря (Луганск) Бундеслига Байер (Леверкузен) УПЛ Владлен Юрченко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
30.04.2020 в 13:32
Без фамилий не интересно
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