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Суркис: Во вторник у меня в кабинете были Вербич, Кендзера, Сидорчук и Бойко. Затем Цыганков

Премьер-лига
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Спрашивают о тренировках

Суркис: Во вторник у меня в кабинете были Вербич, Кендзера, Сидорчук и Бойко. Затем Цыганков
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о функционировании киевского клуба и команды во время карантина.

- Футбольные люди, с которыми пришлось пообщаться в последнее время, говорят о новых привычках и увлечениях, возникающих на карантине от необычного избытка свободного времени. Чем увлеклись вы? Или занялись тем, на что раньше не хватало времени?

- А я, честно говоря, всегда находил время для увлекавших меня занятий - хотя и считал, что в сутках иногда не хватает 25-го часа. Немало забот и теперь: инфраструктура клуба в любой момент должна быть готова к восстановлению полноценного тренировочного процесса. Пока игроки приезжают на базу по 1-2 человека, строго придерживаются карантинных норм, но при этом тщательно дезинфицируются тренажерные залы, упорядочиваются поля, чтобы ребята не чувствовали ни малейшей тревоги по поводу своей безопасности.

Заботиться, впрочем, мы обязаны не только о членах команды, но и о тех, кто обеспечивают работу клуба - сотрудниках. Сейчас люди в основном работают дистанционно, приезжая по мере надобности. Составлены графики, привлекаем дополнительный персонал для выполнения необходимых работ. Полностью разделяю мнение президента нашей страны: крайне важным является сохранение рабочих мест, чтобы люди в это непростое время не страдали.

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Я постоянно на связи с первым вице-президентом клуба Виталием Сивковым, который контролирует в том числе благотворительный направление. Динамовские футболисты, как вам известно, на прошлой неделе в очередной раз побывали в Главном военном клиническом госпитале, передали обувь, одежду и продукты бойцам АТО.

- Вы со своими игроками общаетесь?

- Постоянно. Во вторник, например, у меня в кабинете были Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук и Денис Бойко. Позже заглянул Виктор Цыганков. Ребята расспрашивали о сроках возвращения к полноценным тренировкам, но что я им мог в тот момент сказать?

- Как оцените моральный тонус своих футболистов?

- Если бы я сказал, что психологическое состояние у ребят отличное, вы, думаю, мне бы не поверили. И были бы правы. Настроение у них сейчас такое же, как и в любого человека, находящегося дома на карантине - у кого-то лучше, у кого-то хуже. Однако как только появится информация о восстановлении полноценных тренировок, они обязательно воспрянут духом.

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В статье: Игорь Суркис Денис Бойко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Виктор Цыганков Беньямин Вербич карантин
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Источник:
Футбольний клуб

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