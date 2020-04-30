Тренер Карпат занялся анализом и составил впечатление о чемпионате Беларуси

Роман Санжар, главный тренер "Карпат", во время карантина размышляет над улучшениями в игре команды и переоценкой жизни.

- Чем занимаетесь?

- Самообразованием. Просматриваю матчи - наши и других команд. Постоянно думаю, как улучшить наше положение, игру команды. Вообще сегодня много времени именно на анализ. Я постоянно в раздумьях.

- На какие размышления наталкивает Вас чемпионат соседней Беларуси?

- Смотрю почти все матчи, даже обзоры. Раньше не наблюдал за этим турниром, а теперь внимательно рассматриваю все его аспекты. В общем - мои прежние представления о чемпионате Беларуси совпали с увиденным.

- Смотря за матчами там, не усиливается тоска, нет возможности поработать?

- Усиливается. Душа рвется к работе. Особенно когда светит солнце и футбольная погода ...

- Учитывая все, не переоценили некоторые моменты жизни?

- Переоценил - думаю, как и все. Осознаешь, насколько это здорово - просто иметь возможность выйти на улицу и попить кофе в кафе. Начинаешь больше ценить простые вещи...