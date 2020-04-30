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Тренер Карпат занялся анализом и составил впечатление о чемпионате Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

Представление совпало с увиденным

Тренер Карпат занялся анализом и составил впечатление о чемпионате Беларуси
Новина українською

Роман Санжар, главный тренер "Карпат", во время карантина размышляет над улучшениями в игре команды и переоценкой жизни.

- Чем занимаетесь?

- Самообразованием. Просматриваю матчи - наши и других команд. Постоянно думаю, как улучшить наше положение, игру команды. Вообще сегодня много времени именно на анализ. Я постоянно в раздумьях.

- На какие размышления наталкивает Вас чемпионат соседней Беларуси?

- Смотрю почти все матчи, даже обзоры. Раньше не наблюдал за этим турниром, а теперь внимательно рассматриваю все его аспекты. В общем - мои прежние представления о чемпионате Беларуси совпали с увиденным.

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- Смотря за матчами там, не усиливается тоска, нет возможности поработать?

- Усиливается. Душа рвется к работе. Особенно когда светит солнце и футбольная погода ...

- Учитывая все, не переоценили некоторые моменты жизни?

- Переоценил - думаю, как и все. Осознаешь, насколько это здорово - просто иметь возможность выйти на улицу и попить кофе в кафе. Начинаешь больше ценить простые вещи...

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В статье: Роман Санжар чемпионат Беларуси УПЛ Карпаты (Львов) карантин
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Источник:
УПЛ

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