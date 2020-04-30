Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Днепра на банкете договаривался с Коломойским о своем контракте
Нашел момент для разговора
Бывший футболист Виталий Мандзюк, который закончил карьеру в 2017 году, вспомнил свое общение с инвестором "Днепра" Игорем Коломойским.
Виталий лично с Коломойским решал судьбу своего контракта с клубом.
Мы встречались. Тогда праздновали годовщину "ПриватБанка". А у нас - матч с "Зарей". После этого был банкет, на котором непосредственно были и мы.
Получилось так, что мы поговорили о моем контракте, он заканчивался. Непосредственно на банкете я и договорился о нем.
Притом Коломойский, по словам Мандзюка, хорошо знал, когда у каждого из футболистов заканчивается соглашение с клубом.
Он все знает обо всех. Удалось с ним и встретиться, и поговорить, и решить финансовый вопрос.
За свою карьеру фланговый защитник Виталий Мандзюк поиграл в "Динамо", "Днепре", киевском "Арсенале" и национальной сборной Украины.
Сегодня бывший футболист работает тренером-физиотерапевтом и тренирует некоторых футболистов УПЛ.