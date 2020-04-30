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Игрок Днепра на банкете договаривался с Коломойским о своем контракте

Премьер-лига
(1 голосов)

Нашел момент для разговора

Игрок Днепра на банкете договаривался с Коломойским о своем контракте
Новина українською

Бывший футболист Виталий Мандзюк, который закончил карьеру в 2017 году, вспомнил свое общение с инвестором "Днепра" Игорем Коломойским.

Виталий лично с Коломойским решал судьбу своего контракта с клубом.

Мы встречались. Тогда праздновали годовщину "ПриватБанка". А у нас - матч с "Зарей". После этого был банкет, на котором непосредственно были и мы.

Получилось так, что мы поговорили о моем контракте, он заканчивался. Непосредственно на банкете я и договорился о нем.

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Притом Коломойский, по словам Мандзюка, хорошо знал, когда у каждого из футболистов заканчивается соглашение с клубом.

Он все знает обо всех. Удалось с ним и встретиться, и поговорить, и решить финансовый вопрос.

За свою карьеру фланговый защитник Виталий Мандзюк поиграл в "Динамо", "Днепре", киевском "Арсенале" и национальной сборной Украины.

Сегодня бывший футболист работает тренером-физиотерапевтом и тренирует некоторых футболистов УПЛ.

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В статье: Виталий Мандзюк Игорь Коломойский Днепр
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Источник:
Кент

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