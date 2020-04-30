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Луческу: В Шахтере строили команду на талантах бразильских игроков

Премьер-лига
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Тренер с теплотой вспоминает свою работу в донецком клубе

Луческу: В Шахтере строили команду на талантах бразильских игроков
Новина українською

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу вспомнил свой период работы в донецком клубе.

"Я прожил в Донецке 10 лет и это был невероятный период. Мы показывали прекрасную игру. Вместе с президентом мы решили строить команду на талантах бразильских игроков, особенно полузащитников и форвардов. Они приходили в команду, когда им было по 18-19 лет. Они уходили уже в 24-25, поэтому у нас уже был готов состав на замену тем, кто был.

Я всегда любил футбол, как и мои дети и братья. У меня не было много вариантов, мы были очень бедными после войны. Все, что у меня есть в жизни, я получил благодаря футболу. Я благодарен ему за это", - сказал Луческу.

Напомним, что с "Шахтером" Луческу работал с 2004 по 2016 год, выиграв, среди прочих трофеев, и Кубок УЕФА.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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