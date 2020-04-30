Болбат: Бельгия меня поменяла, закалила очень сильно

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат вспомнил о своей аренде в бельгийский "Локерен", за который футболист выступал с 2015-го по 2017-й годы.

"Не знаю, как футболиста, а как человека Бельгия меня поменяла. Это были сложные два года у меня. Мне сложно далось. Можно сказать, что я был первопроходцем. Тогда очень мало за границей играли.

Я первым поехал в Бельгию. Потом уже пошел поток футболистов — Малиновский, Тотовицкий, Безус. Сейчас уже начали транслировать по нашим каналам эту лигу. А мне приходилось все это открывать. Я ничего не знал, не с кем посоветоваться было, не знал менталитет людей.

В командах тоже все по-другому работает. Ты всю жизнь делаешь по одному принципу, а там все иначе работает — питание, заезды перед матчем и все остальное. И в бытовом плане жизни тоже было сложно. Закалило очень сильно", — рассказал Болбат