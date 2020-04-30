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Гусев: На тренировках часто были стычки с Бадром Каддури
Экс-хавбек Динамо рассказал, за что его штрафовали
Экс-хавбек "Динамо" Олег Гусев рассказал за что и на какие суммы его штрафовали в киевском клубе.
"Штрафы, конечно, были. За опоздания в основном платил штрафы. За стычки на тренировках – тоже. Тысячу или две долларов. Я бы это назвал полудракой. Дракой это не назовешь.
С кем? С Бадром Каддури. У нас часто с ним были стычки. Он левый защитник, я правый полузащитник. Мы оба неуступчивые были. Как-то с тренировки обоих выгнали – и он ушел, и я", - рассказал Гусев.
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Источник:Вацко Live
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