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Юрченко: Возможно, в Дании чуть более открытый футбол, чем в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Зари сравнил УПЛ с чемпионатом Дании

Юрченко: Возможно, в Дании чуть более открытый футбол, чем в Украине
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко сравнил чемпионат Дании и УПЛ.

"Разочаровывает, что мало болельщиков. Если брать чемпионат Дании и УПЛ, то, возможно, там чуть более открытый футбол. Но там или люди больше любят футбол. Может, кризис влияет. Не могу сказать точно, почему у нас мало людей ходит.

Сказать, что в Дании футбол космический и очень отличается от нашего – то нет. Но там приходит очень достойное количество людей на стадионы, они любят свой футбол, делают шоу. Они пошли на перестройку в чемпионате.

Раньше у них было больше команд, сделали меньше, докрутили группы на вылет, интересно сделали. Люди начали приходить, приятно играть.

У нас приходят, только когда квалификацию ЛЕ играли или с "Динамо", "Шахтером". Приятно смотреть такие матчи людям на стадионе. Про уровень – не сказать, что там большое отличие", – сказал Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко
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Источник:
Трибуна

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