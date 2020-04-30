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Юрченко: Возможно, в Дании чуть более открытый футбол, чем в Украине
Хавбек Зари сравнил УПЛ с чемпионатом Дании
Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко сравнил чемпионат Дании и УПЛ.
"Разочаровывает, что мало болельщиков. Если брать чемпионат Дании и УПЛ, то, возможно, там чуть более открытый футбол. Но там или люди больше любят футбол. Может, кризис влияет. Не могу сказать точно, почему у нас мало людей ходит.
Сказать, что в Дании футбол космический и очень отличается от нашего – то нет. Но там приходит очень достойное количество людей на стадионы, они любят свой футбол, делают шоу. Они пошли на перестройку в чемпионате.
Раньше у них было больше команд, сделали меньше, докрутили группы на вылет, интересно сделали. Люди начали приходить, приятно играть.
У нас приходят, только когда квалификацию ЛЕ играли или с "Динамо", "Шахтером". Приятно смотреть такие матчи людям на стадионе. Про уровень – не сказать, что там большое отличие", – сказал Юрченко.