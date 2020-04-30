  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каргбо: Люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каргбо: Люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Просто не повезло

Каргбо: Люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча
Новина українською

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал о том, какими видами спорта кроме футбола он еще интересуется.

— Какими видами спорта интересуешься (кроме футбола)?

— Мне нравятся волейбол, баскетбол и гандбол, могу поиграть в свободное время.

— Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

— Еще я люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча. Несмотря на это, думаю, я выступил не так плохо, ведь знаю, что у меня были сильные соперники. Просто это был не мой день, обычно я играю намного лучше (смеется).

— Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?

— Мои любимые баскетболисты — Леброн Джеймс и Коби Брайант. А в футболе моими идолами были Дидье Дрогба и Самюэль Это’О.

— Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

— Футбол всегда был для меня спортом номер один, но после школы, в качестве внеурочных занятий, я играл в волейбол, баскетбол и гандбол.

— Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

— Я пока не посещал каких-либо больших спортивных событий, разве что был на матче английской Премьер-лиги между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", когда за "красных дьяволов" играли Поль Погба, Антони Марсьяль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...