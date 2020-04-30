Каргбо: Люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал о том, какими видами спорта кроме футбола он еще интересуется.

— Какими видами спорта интересуешься (кроме футбола)?

— Мне нравятся волейбол, баскетбол и гандбол, могу поиграть в свободное время.

— Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

— Еще я люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча. Несмотря на это, думаю, я выступил не так плохо, ведь знаю, что у меня были сильные соперники. Просто это был не мой день, обычно я играю намного лучше (смеется).

— Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?

— Мои любимые баскетболисты — Леброн Джеймс и Коби Брайант. А в футболе моими идолами были Дидье Дрогба и Самюэль Это’О.

— Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

— Футбол всегда был для меня спортом номер один, но после школы, в качестве внеурочных занятий, я играл в волейбол, баскетбол и гандбол.

— Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

— Я пока не посещал каких-либо больших спортивных событий, разве что был на матче английской Премьер-лиги между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", когда за "красных дьяволов" играли Поль Погба, Антони Марсьяль.