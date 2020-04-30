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Болбат: Если вижу Коноплянку в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала

Премьер-лига
(2 голосов)

Еще не Роналду, но Женя старается

Болбат: Если вижу Коноплянку в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат в прямом эфире в Инстаграме УАФ рассказал, у кого из футболистов самая лучшая прическа.

– Лучшая прическа? У Роналду, наверное. Он следит постоянно.

– У кого лучше – у Роналду или Коноплянки?

– У Роналду.

– Евгений так старается.

– Это из серии критики. Пусть он читает, слушает и мотивируется.

Нет, Жека – тоже молодец, старается. Если я его вижу в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала.

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В статье: Евгений Коноплянка Криштиану Роналду Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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(2 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
30.04.2020 в 20:34
Судя по тексту - и не хотел, но макнул так макнул.
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