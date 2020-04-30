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Болбат: Если вижу Коноплянку в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала
Еще не Роналду, но Женя старается
Защитник "Шахтера" Сергей Болбат в прямом эфире в Инстаграме УАФ рассказал, у кого из футболистов самая лучшая прическа.
– Лучшая прическа? У Роналду, наверное. Он следит постоянно.
– У кого лучше – у Роналду или Коноплянки?
– У Роналду.
– Евгений так старается.
– Это из серии критики. Пусть он читает, слушает и мотивируется.
Нет, Жека – тоже молодец, старается. Если я его вижу в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала.
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Источник:Трибуна
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Vantala (Kharkiv)
30.04.2020 в 20:34
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