Болбат: Если вижу Коноплянку в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат в прямом эфире в Инстаграме УАФ рассказал, у кого из футболистов самая лучшая прическа.

– Лучшая прическа? У Роналду, наверное. Он следит постоянно.

– У кого лучше – у Роналду или Коноплянки?

– У Роналду.

– Евгений так старается.

– Это из серии критики. Пусть он читает, слушает и мотивируется.

Нет, Жека – тоже молодец, старается. Если я его вижу в раздевалке после тренировки, то в основном возле зеркала.