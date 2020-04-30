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Сергей Морозов рассказал о том, как он в 1991 сосватал Виктора Леоненко в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор переехал из Тюмени и так и остался в Киеве

Сергей Морозов рассказал о том, как он в 1991 сосватал Виктора Леоненко в Динамо
Новина українською

Известный украинский специалист Сергей Морозов рассказал о том, как в 1991 году он сосватал в "Динамо" Виктора Леоненко.

"С Виктором у меня связана интересная история. В начале 1991 года у меня возник вариант работы в молдавском "Тилигуле", который тогда был одним из лидеров первой союзной лиги. Руководство команды пригласило меня в гости, осмотреться, и я поехал в Тирасполь. В тренерском штабе "Тилигула" тогда еще работал одессит Толик Азаренков, очень хороший специалист, с которым мы были знакомы.

В итоге, я отклонил предложение молдован, но, пока шло ознакомление с командой, побывал, в том числе, и на их домашней игре чемпионата первой лиги против тюменского "Геолога". И мне очень понравился нападающий гостей Леоненко. А я дружил и дружу до сих пор с бывшим игроком киевского "Динамо" Анатолием Сучковым, который много лет работал тренером-селекционером киевлян. Я ему позвонил, порекомендовал обратить внимание на этого парня. Сучков поехал на следующий матч "Геолога" - в Черновцы, и сразу после него Леоненко пригласили в Киев. А я, так получилось, через пару месяцев стал главным тренером "Геолога". Но Виктор потом как-то приезжал в Тюмень, мы с ним встречались, то есть, знакомы еще с тех времен", - рассказал Морозов.

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В статье: Виктор Леоненко Сергей Морозов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
30.04.2020 в 21:26
Согласен с Яном, сам помню те слухи, в то время, что Леона выдернули из под носа то ли московского Динамо, то ли Спартака.
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янковский ян (Запорожье)
30.04.2020 в 21:15
Да тогда его из под носа у москвичей утянули.
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