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Цитаишвили: Так, как относятся к своим воспитанникам в Шахтере, думаю, никто бы туда не пришел

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Динамо рассказал, почему он отклонил предложение донецкого клуба

Цитаишвили: Так, как относятся к своим воспитанникам в Шахтере, думаю, никто бы туда не пришел
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в прямом эфире в Инстаграме киевского клуба рассказал о том, почему он в свое время не принял предложение "Шахтера".

"Были предложения от "Шахтера", но я даже не разговаривал ни с кем.

Во-первых, я – воспитанник "Динамо".

Во-вторых, так, как относятся к воспитанникам в "Шахтере", думаю, никто бы туда не пришел, тем более сейчас. Родители отдают в донецкий клуб своих детей, а их уже изначально там плавят. Я считаю, что там своим молодым игрокам вообще не дают шансов", – сказал Цитаишвили.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
30.04.2020 в 21:21
А что он не так сказал? Рубанул правду-матку, он вам не дипломат какой-нить. Что думает, то и сказал. Респект за правду.
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.04.2020 в 21:20
Всё правильно сказал. Кто из собственных молодых воспитанников в основной команде? Вечно перспективный Коваленко? Ну ещё Трубин как второй-третий вратарь и Бондарь под основой. Бондаренко в составе числится. Мудрику столько авансов дали и шо? Сикан куплен у Карпат. Всё остальные в Арендовце.
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+1
-2
Матч Футболович
30.04.2020 в 20:42
мдааа, ограниченый пздц...
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+4
-2
ramon4ik (Киев)
30.04.2020 в 20:34
Дааа, правду говорят, что лучше некоторым футболистам иногда молчать
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+4
-2


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