Цитаишвили: Так, как относятся к своим воспитанникам в Шахтере, думаю, никто бы туда не пришел

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в прямом эфире в Инстаграме киевского клуба рассказал о том, почему он в свое время не принял предложение "Шахтера".

"Были предложения от "Шахтера", но я даже не разговаривал ни с кем.

Во-первых, я – воспитанник "Динамо".

Во-вторых, так, как относятся к воспитанникам в "Шахтере", думаю, никто бы туда не пришел, тем более сейчас. Родители отдают в донецкий клуб своих детей, а их уже изначально там плавят. Я считаю, что там своим молодым игрокам вообще не дают шансов", – сказал Цитаишвили.