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Цитаишвили: Наверное, грузинская кухня лучше украинской
Дело вкуса
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в прямом эфире в Инстаграме киевского клуба рассказал о своих кулинарных предпочтениях.
"Грузинская кухня, наверное, лучше украинской. Я в Украине, поэтому немного скучаю по нашей еде.
Что я готовлю? Яичницу и салат. Фирменное блюдо - хлопья утром. В Киеве есть неплохие заведения с грузинской кухней, но дома всегда вкуснее", - сказал хавбек.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
01.05.2020 в 00:03
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Yurko-Zahid (Лаббок )
30.04.2020 в 23:59
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Їжак Сергій (Маріуполь)
30.04.2020 в 23:38
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sergei2020 (Черновцы)
30.04.2020 в 22:00
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