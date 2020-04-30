Цитаишвили: Наверное, грузинская кухня лучше украинской

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в прямом эфире в Инстаграме киевского клуба рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

"Грузинская кухня, наверное, лучше украинской. Я в Украине, поэтому немного скучаю по нашей еде.

Что я готовлю? Яичницу и салат. Фирменное блюдо - хлопья утром. В Киеве есть неплохие заведения с грузинской кухней, но дома всегда вкуснее", - сказал хавбек.