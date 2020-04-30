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Цитаишвили: Наверное, грузинская кухня лучше украинской

Премьер-лига
(2 голосов)

Дело вкуса

Цитаишвили: Наверное, грузинская кухня лучше украинской
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили в прямом эфире в Инстаграме киевского клуба рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

"Грузинская кухня, наверное, лучше украинской. Я в Украине, поэтому немного скучаю по нашей еде.

Что я готовлю? Яичницу и салат. Фирменное блюдо - хлопья утром. В Киеве есть неплохие заведения с грузинской кухней, но дома всегда вкуснее", - сказал хавбек.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
01.05.2020 в 00:03
георгій навіть не підозрює що таке справжня українська кухня. я ще так думаю, що багато хто навіть не пробував справжнього сала із справжніх, на правильних харчах годованих, свиней.
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Yurko-Zahid (Лаббок )
30.04.2020 в 23:59
Не прощу...
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Їжак Сергій (Маріуполь)
30.04.2020 в 23:38
Всяк кулик своё болото хвалит)))
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sergei2020 (Черновцы)
30.04.2020 в 22:00
Скажи Суркісу,що сумує за домашньою іжою, нехай тобі шашликів з бараніни нажарить.Якщо відмовиться то тікай в Динамо Тбілісі.Там все буде домашнє!
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