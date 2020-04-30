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Гусев: Когда был игроком, казалось, что быть тренером намного проще

Премьер-лига
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Олег Анатольевич рассказал о своем первом тренерском опыте

Гусев: Когда был игроком, казалось, что быть тренером намного проще
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Олег Гусев, который сейчас работает ассистентом тренера в команде киевлян U-21, рассказал о своем первом тренерском опыте.

"Быть тренером – новое дело для меня, еще неизученное. Мне казалось, что это намного проще. В плане коммуникации, принятия решений. Даже в выборе состава много нюансов есть.

Когда играешь, все кажется таким простым – кто сильнее на тренировке, тот и играет. Но есть свои нюансы, которые в тренерском деле надо учитывать. Футболисты и тренеры – совсем разные профессии", – сказал Гусев.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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