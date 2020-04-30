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Каменюка: Сейчас у Зари непростые взаимоотношения с Александрией, постоянно накал, борьба
Капитан Зари рассказал о самых неуступчивых соперниках
Капитан "Зари" Никита Каменюка рассказал, с какими командами луганчанам сейчас тяжелее всего играть.
"Когда играешь против "Динамо" или "Шахтера" – конечно, тяжело. Раньше были "Металлист", "Днепр". Сейчас у нас непростые взаимоотношения с "Александрией", постоянно накал, борьба, никто не хочет проигрывать, неуступчивая команда.
В еврокубках не было ни одного легкого матча", – сказал Каменюка.
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Источник:Инстаграм Зари
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