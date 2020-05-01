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Сергей Болбат хотел бы переиграть матч, который закончился со счетом 1:9

Премьер-лига
(1 голосов)

Троща от "Динамо"

Сергей Болбат хотел бы переиграть матч, который закончился со счетом 1:9
Новина українською

Правый защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергей Болбат ответил на вопрос о матче в своей карьере, который хотел бы переиграть.

Какой бы матч переиграл?.. Я тогда играл в "Металлурге" донецком. Мы проиграли "Динамо" Киев со счетом 1:9 на выезде. Перед тем удаление было, посыпались.

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Добавим, что речь идет о матче 12 тура УПЛ розыгрыша 2013/2014 годов. В той игре на 20 минуте в составе дончан был удален Денис Голайдо.

По итогам первого тайма донецкий "Металлург" уступал со счетом 1:2, но в течение второй половины встречи пропустил 7 голов.

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В статье: Металлург (Донецк) Динамо (Киев) УПЛ Сергей Болбат
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