Сергей Болбат хотел бы переиграть матч, который закончился со счетом 1:9

Правый защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергей Болбат ответил на вопрос о матче в своей карьере, который хотел бы переиграть.

Какой бы матч переиграл?.. Я тогда играл в "Металлурге" донецком. Мы проиграли "Динамо" Киев со счетом 1:9 на выезде. Перед тем удаление было, посыпались.

Добавим, что речь идет о матче 12 тура УПЛ розыгрыша 2013/2014 годов. В той игре на 20 минуте в составе дончан был удален Денис Голайдо.

По итогам первого тайма донецкий "Металлург" уступал со счетом 1:2, но в течение второй половины встречи пропустил 7 голов.