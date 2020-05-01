Шахматная партия за УПЛ. Кто и как продвигает кандидатов на пост президента Лиги

Стоит начать с того, что в 2018-м году на кресло президента УПЛ претендовал только один человек – Томас Гримм. Владимир Генинсон, который до этого занимал эту должность, заявил, что баллотироваться не будет. Незадолго до выборов, которые были назначены на шестое апреля 2018-го года, появилась информация о том, что кандидатом может стать Джо Палмер – бывший директор "Шахтера" по стратегическому развитию. Впрочем, официально англичанин так и не был зарегистрирован. Швейцарец, очевидно, устраивал все активные и заинтересованные стороны.

Томас Гримм ранее возглавлял швейцарскую лигу, а затем был связан контрактом с ФФУ как юридический консультант по подготовке украинской национальной команды к Евро-2016. Томаса Гримма на пост президента УПЛ выдвинула "Александрия", а открыто и не завуалировано швейцарца критиковали только представители оппонирующего лагеря. То есть, команды из другого "пула".

Например, Игорь Суркис, президент "Динамо", в интервью, датированном апрелем 2020-го года, заявил, что у Томаса Гримма было желание что-то изменить, но он не сумел объединить все клубы вокруг одной цели, ни разу за два года не собрав в одном кабинете всех президентов клубов. Также Игорь Михайлович добавил, что швейцарец не до конца понимал реалии украинского футбола: "Нужно, прежде всего, понимать, что наш футбол не работает так, как западный футбол, где каждый матч приносит клубам определенные дивиденды, доходы. От продажи атрибутики, билетов. Вы же прекрасно понимаете, что наш футбол дотационный". Суркис не выступает против того, чтобы УПЛ направляла свою работу на заработок. Однако эту составляющую воспринимает как дополнение к чему-то другому, к каким-то прогрессивным идеям.

"Я считаю, что если человек с интересными идеями и мыслями, то я, например, на такое ​​[собранное президентом УПЛ – примечание] совещание приду. И думаю, что другие президенты с удовольствием придут на такое совещание, чтобы наш футбол стал более интересным и приносил какую-то прибыль".

Игорь Суркис

У Сергея Палкина – немного иная риторика. Генеральный директор "Шахтера" и во время каденции Томаса Гримма, и уже после нее неоднократно подчеркивал, что УПЛ должна работать исключительно на заработок клубами денег. А одна из главных статей потенциального дохода – это общий телепул. Все остальное "Шахтер" волнует гораздо меньше.

"Мы ожидали, что у нас будет пул, который мы начнем продавать и зарабатывать на этом нормальные деньги. Ждали, что Лига будет становиться с каждым годом еще больше. Методологически все было построено правильно. Телевизионные права юридически были в одном месте, у Премьер-лиги. была приглашена компания, которая занималась тендером телетрансляторов. Компания была иностранная, тендер был проведен, а победитель выбран. Но на этом все и закончилось. Этот путь был пройден на 30%. Более того, хочу сказать, что с коммерческой точки зрения УПЛ не была сильна. У Гримма не было сильных коммерсантов, которые произведут жесткую позицию по коммерциализации Премьер-лиги. Мы должны понимать, что когда проваливается президент Лиги, то проваливается вся Лига. И в этом мы тоже виноваты. Посещаемость – не одномоментный проект, который пришли и сделали. Это невозможно. Я считаю, президенту УПЛ вообще не стоит ставить этот KPI. У президента УПЛ должен быть только один KPI – заработок денег".

Сергей Палкин

Важно. О провале Томаса Гримма на посту президента УПЛ в "Шахтере" публично заговорили уже на финишной прямой каденции швейцарца. До этого же никаких попыток приструнить функционера не было. Точнее, видимых попыток. Но недовольство работой Гримма достигло пика еще в середине 2019-го года. Тогда, в частности, редакции UA-Футбол был предложен материал с красноречивым названием "Популист или топ-турист? Кто вы, Томас Гримм?" и подзаголовком "Швейцарский функционер нашел самый легкий способ зарабатывать", в котором господин Гримм был разбит в пух и прах. Автор – некий Максим Никонов, но предлагал выставить его один из сотрудников объединения телеканалов "Футбол 1/2". В итоге, материал "выстрелил" (под несколько иным названием – "Популизм и скандалы: что происходит в Премьер-лиге"), но совершенно с другой стороны – первоисточником стал "Обозреватель", а ряд продинамовских сайтов перепечатали. Хотели начать войну, но не испачкать руки. Так и получилось.

Отсюда понятно, почему и откуда перед выборами 2020 появилась кандидатура Михаила Метревели – эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3". Сначала речь шла о том (заявлял сам Михаил Зелимханович), что Метревели – самовыдвиженец, однако регламент выборов предполагает выдвижение кандидатов только клубами. Официальной информации нет, однако инсайдерские источники журналистов отмечают, что Метревели был выдвинут "Шахтером" (не удивимся, если будет зарегистрирован кандидатом от "Мариуполя"). И это вполне логично.

Вот как о кандидатуре Михаила Зелимхановича высказался Сергей Палкин:

"Михаила Метревели я прекрасно знаю много лет. Он в прессе заявил, что хочет баллотироваться на эту позицию. Михаила я знаю хорошо, он – глубокомыслящий человек с опытом руководителя, с интересными идеями. Человек, который может договариваться. Для меня это понятная кандидатура. Здесь же вопрос не в том, откуда он, а в том, сколько он может сделать. Потому что мы уже столько кандидатов перепробовали, различных профилей и мастей, но, к сожалению, того результата, который нам надо, мы не достигли".

Об Александре Шевченко, руководителе Львовской федерации футбола, Палкин высказался лаконично: не знаю, не слышал.

С декабря прошлого года именно Шевченко назывался единственным и практически безальтернативным кандидатом на вакантную должность. Якобы Александра Яховича, который был помощником депутата из Партии регионов Зац Александра в течение двух созывов ВР (шестого и седьмого), "благословили" на верхушке – сам Андрей Павелко. Хорошие отношения господина Шевченко с главой УАФ – не секрет.

Более того, дружит Шевченко и с Мироном Маркевичем, который работает в УАФ куратором сборных, и с Русланом Ротанем, который тренирует "молодежку". А также с президентом "Львова" Романом Михайливым. Логично, что именно "Львов" выдвинул кандидатуру Шевченко. Поддержала его и "Десна".

"Десна" не является участником "футболовского" пула, но здесь важнее проследить связь между Шевченко и ФК "Львов". Известно также, что Шевченко был вице-президентом винниковского "Руха", президент которого Григорий Козловский отнюдь не в теплых отношениях с "Карпатами" (там шла настоящая война за землю). Поэтому словно в противовес возник еще один "львовский" кандидат – Олег Смалийчук. Кандидат, которого можно противопоставить сразу двум другим.

Его выдвинули "Карпаты", хотя первоочередной посыл шел лично от Олега Петровича в несколько ироничной форме. На своей странице в фейсбук он словно оппонировал Сергею Палкину, с которым ранее имел место заочный конфликт из-за несостоявшегося трансфера Николая Матвиенко из "Шахтера" в лондонский "Арсенал". Известно, что "Карпаты" – за телепул, но против методов "Шахтера" его организовать. Львовяне хорошо насолили "футболовцам", когда сначала согласились войти в пул Ахметова, а затем отозвали свой голос и приняли предложение "2+2".

Метревели и Смалийчук – это представители разных лагерей, баллотирование одного может быть воспринято как ход "назло" другому. "Карпаты", очевидно, не поддержат и Александра Шевченко, но на этой шахматной доске он фигурирует как компромиссная кандидатура, за которую должны проголосовать большинство клубов.

Он фаворит, хотя картина полностью не складывается в логическую цепочку. Молчат "Динамо" с "Днепром-1", которых "Шахтер" устами Сергея Палкина нарек главными, - на уровне с дончанами, - игроками этой партии. Все мы хорошо знаем об отношениях, которые сложились между УАФ и "Динамо" – стороны открыто конфликтуют. А Шевченко – это кандидатура прежде всего Павелко. Легче поверить в то, что на "компромиссного" кандидата от УАФ согласится "Шахтер", у которого полная идиллия с УАФ, чем "Динамо". Но тогда вместо Метревели в списке кандидатов должен фигурировать условный Венглинский или Нагорняк. Или еще лучше – Цыганик. По крайней мере, тогда было бы логичнее.

Но до выборов, которые запланированы на 25 мая, еще есть время. Есть еще время и для подачи заявок – до 14 мая (поговаривают, что может быть выдвинут и журналист Олег Ящук). Не исключено, что перед выборами кандидатура кого-то будет отозвана, или, наоборот, на доске появятся новые игроки. Пока не приходится говорить о каком-то остром, открытом и не завуалированном противостоянии между различными лагерями в борьбе за руководящую должность, но и простой ситуацией не назовешь. Да и логика выдвижения кандидатур прослеживается нечетко. Но это – украинский футбол. Здесь всегда играют по своим уникальным правилам.