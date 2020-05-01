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Олег Гусев рассказал о своей воспитательной беседе с Денисом Гармашем
И единственном методе воздействия на него
Тренер-помощник "Динамо" U-21, бывший футболист Олег Гусев, рассказал об особенностях общения за время выступлений в команде с полузащитником Денисом Гармашем.
Гусеву вспомнили, что он проводил воспитательную беседу с Гармашем - после разговора в перерыве игры тот стал иначе играть и вести себя на поле.
Была дружеская беседа. Денис вообще такой человек ...если ему что-то рассказываешь - он все делает наоборот. Потому что только он знает, как лучше.
А вот когда с ним разговариваешь как с товарищем, другом, в чем-то прислушивается.
Это он меня воспринимал так, я надеюсь, как старшего товарища. А всех остальных, тренеров, игроков - нет. У него всегда на все есть свое мнение, только он знает, как правильно.