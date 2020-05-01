Олег Гусев: 70% игроков отказывают в обмене футболками

Сегодня тренера "Динамо" U-21, а в 2003-2016, 2017-2018 годах атакующего полузащитника Олега Гусева спросили о коллекции его футболок.

Экс-футболист признался, что их у него очень много, все развешаны по годам, а ценность каждой из них для Олега одинакова.

Какие футболки известных игроков? Футболок самых известных в меня нет. Я никогда, образно говоря, когда играли с "Барселоной", не бежал к Месси, чтобы меняться футболкой. Нет. Как это происходило? Я играю правым полузащитником, а рядом со мной левый защитник соперника. После матча спрашиваю, можно ли поменяться футболкой. 70% отказывают, говорят, мол в подтрибунном помещении или говорят "Потом". Ты идешь, отдаешь администратору свою футболку, он обменивается с кем-то...

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