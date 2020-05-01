Сергей Башкиров: Чтобы поиграть в Германии, пришлось поменять дату рождения - омолодить себя

Советские и украинские болельщики со стажем хорошо помнят игру флангового защитника Сергея Башкирова, который на протяжении многих лет защищал цвета команд Днепропетровска и Запорожья. Сергей обладал всеми необходимыми качествами для игры на своей позиции: скоростью как стартовой, так и дистанционной, был выносливым и мобильным. Его постоянные подключения хорошо дополняли атакующие действия команды, при этом он качественно действовал в обороне. Был цепким, неуступчивым и здорово играл в подкатах.

Лучшие годы Башкиров провел в "Днепре" с 1984 по 1988 г., где блистал своей игрой. За пять сезонов в футболке "Днепра" завоевал бронзу 1984 и 1985 годов, серебро 1987 года, и, наконец, дополнил свою коллекцию золотой медалью чемпиона СССР 1988 года. Согласитесь, внушительные заслуги в столь сильном чемпионате. Кто не видел футбол того периода, поверьте, многое потерял.

Но, как ни странно, футболист с такими регалиями не пользуется вниманием СМИ. UA-Футбол устраняет этот пробел.

- Вы родились в Чувашской АССР. Первый раз я услышал о городе Чебоксары столицы Чувашии, в мультфильме "Крокодил Гена" в 70-х годах. Чебурашка приходит знакомиться в гости к крокодилу Гене. Крокодил берет книгу, листает и говорит: "Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары… странно никаких Чебурашек нет". Вы родились в небольшом городке Шумерля. Какие чувства испытывали, когда на весь Союз звучало упоминание о Чебоксарах?

- Вот поэтому этой мой любимый мультфильм не только детства, но и теперь. Правда все жители необъятной и великой страны слышали о Чебоксарах, но не знали, где он находится. А Шумерля, где я родился, в 100 километрах от столицы. Это небольшой городишко с населением около 30 тысяч. На весь город было два военных предприятия, где на одном трудилось 15 тысяч человек и столько же на другом.

- И как вам удалось из маленького городка дойти до вершин футбола, став в составе "Днепра" чемпионом СССР 1988 года? Наверняка хоккей в вашем крае ничем не уступал футболу?

- В детстве играл как на приз "Кожаный мяч", так и "Золотой шайбы". Но как-то в игре меня так припечатали в бортик, что потерял весь интерес к хоккею. Хотя мой отец играл в хоккей на любительском уровне, и у нас дома комнаты были завалены клюшками, но я не пошел по его стопам. Отдал предпочтение футболу. Попал в детскую команду "Звезда", которая играла на первенство Чувашии среди школ. Затем в юношеском возрасте начали подключать во взрослую команду, которая выступала среди КФК на первенство республики. В одном из матчей меня увидели представители команды мастеров "Сталь" (Чебоксары), выступавшей во второй лиге, и пригласили. Мне тогда было всего лишь 17 лет. У многих мальчишек была мечта пойти по стопам Виктора Колотова, который из казанского "Рубина", играющего в первой союзной лиге, попал прямиком в киевское "Динамо". Все мы хотели для начала попасть в "Рубин", а затем идти дальше.

- Выступая в "Стали" за два сезона вы забили 20 мячей. Начинали как нападающий?

- (смеется) Нет, играл правого хава.

- И тут начинается интересный этап футбольной жизни. Как молодого юношу из Чувашии заметил целый московский "Спартак"?

- В то время очень популярными были турниры "Переправа", где за сборные своих республик играли самые одаренные. В нашей сборной России главным тренером был Анзор Кавазашвили - легенда футбола. До него дошел слух, мол, есть молодой и перспективный парень. Меня вызвали. Пройдя жесткий отбор через сборы, игры, был включен в состав команды, а в дальнейшем стал ее капитаном. На финале кроме нашей сборной были сильные команды Москвы, Ленинграда, Украины, где играл Толик Демьяненко. Первый турнир и финал прошел в 1978 году в Сухуми, и именно украинская команда стала победительницей. На турнире было много селекционеров, наблюдавших за перспективными футболистами. Как раз на этом финале мной заинтересовались "Зенит" и московское "Торпедо". Кавазашвили узнав про интерес ко мне этих команд вызвал к себе в номер: "Ты никуда не поедешь, а идешь в "Спартак".

Вместе с селекционером приехал в Москву, захожу в кабинет к "Чапаю" - это кличка Николая Петровича Старостина. Он приподнимается и говорит: "Здравствуй молодой человек". Я сразу же пропотел, увидев легенду "Спартака" и советского футбола. "Садись, чего стоишь", - продолжает патриарх. Затем дает ручку и бумагу писать заявление. Написал. "Ты принят в команду "Спартак" на основную ставку в 250 рублей", - завершил диалог Петрович. Я и офигел. Думал, дадут рублей 100 и буду на этом счастлив, а тут такие деньги. Поселили меня в манеже "Сокольники" под крышей с такими же ребятами, как и я. Нас жило 36 человек. Там мы на искусственном поле тренировались, там же и питались. В основном играл за дубль, но иногда Бесков садил меня на лавку под основу, и за победу, хоть и не играл, получал 40 рублей премиальных. Даже пару раз говорил: "Иди, готовся, сейчас выйдешь на замену". Но так и не выпустил. Правда, в поездку в США взял вместе с основой. Мечтал дебютировать в Высшей лиге именно в "Спартаке", но не сложилось. В том же году (1979 – ред.) команда стала чемпионом СССР.

- После "Спартака" вы оказались в рядах "Пахтакора", где и состоялся ваш дебют в высшей союзной лиге.

- Если бы не трагедия, когда почти вся команда разбилась в авиакатастрофе (11 августа 1979 – редак.), то даже не знаю, оказался бы в "Пахтакоре". Со стороны клуба пригласили Валеру Глушакова и меня как представителей от "Спартака" доиграть до конца сезона. Мы даже побывали в кабинете Вячеслава Колоскова (председатель федерации футбола СССР – редак.), где он сказал: "Мы вас командируем, и если захотите остаться в "Пахтакоре", то пожалуйста. Если нет, можете вернуться в "Спартак"". В Москве были в одном кабинете, а по приезду в Ташкент попали в другой, прямо на четвертый этаж к Первому секретарю ЦК Шарафу Рашидову. Он нас принял, спросил о наших пожеланиях. А насчет дебюта, то он запомнился как с радостной стороны, так и с печальной. Играли в Ташкенте против "Нефтчи", вышел в основном составе левого защитника, и в конце первого тайма Абдуллаев пригнул мне в голеностом, нанеся серьезную травму. Думал, что закончу с футболом. Но хорошо, что в команде был прекрасный врач, его Базилевич привез с собой из Киева. Он иглоукалыванием реабилитацией поставил меня быстро на ноги. Успел еще сыграть в том сезоне четыре матча.

Против Виктора Грачева из "Шахтера"

- А почему не было желания остаться в команде?

- Пришел Мосягин, а так как меня пригашал Базилевич, который принял ЦСКА, то и я решил уйти. Всем игрокам, кто остался дали машины ГАЗ-24, а меня и это не остановило. Некоторые ребята получили машины, но все же ушли. Потом даже разгорелся скандал, и в прессе писали, мол рвачи - поступили не порядочно. И меня вписали в этот список, при том что машину я не получил, хотя мог. Совесть не позволили за те пять проведенных матчей принимать такой шикарный подарок. Пришлось даже вмешиваться моему земляку, космонавту Николаеву (мужу Терешковой – ред.), чтобы выяснить всю правду. Хотел вернуться в "Спартак", но Бесков обиделся. Имел с ним разговор: "Я на тебя надеялся, рассчитывал, а ты поехал за деньгами", - упрекнул он меня. "Так я хотел играть, а не сидеть на лавке", - был мой ответ. "Да вы все так говорите". Короче, не простил мой отъезд в Ташкент. И Глушакова также Бесков не принял назад, после чего он ушел в ЦСКА.

А я возвратился в Чебоксары. Нужно было идти в армию, поэтому ростовский СКА хотел призвать меня в свои ряды. Но "Крылья Советов" сыграли на опережение, так я оказался в Куйбышеве, где год играл и служил. Затем ЦСКА хотели забрать к себе, дослуживать оставшийся год. А так как я не хотел в ЦСКА, пришлось обращаться за помощью к Евгению Ловчеву, который поспособствовал моему переходу в "Искру" Смоленск, откуда и ушел на дембель (смеется).

- И в 1983 году вы оказались в Запорожье.

- После армии были приглашения из "Ротора", "Нистру" и "Металлурга". Когда был в "Искре", со мной играл Витя Трегубов из Запорожья, который и убедил принять предложение команды. Приехал, поговорил с Томахом, ударили по рукам, так я и остался на всю жизнь в Украине. Получив квартиру, сразу же перевез родителей из "голодного края". У нас в Чувашии не было такого изобилия, и когда мама впервые попала в магазин и почувствовала запах колбасы, чуть в обморок не упала. Звонит мне на базу и спрашивает: "Сынок, в магазине много видов колбасы, какую мне выбрать?". "Да бери любую, она вся вкусная", - ответил я.

Башкиров и легенда "Спартака" Юрий Гаврилов

- А через год вы уже оказались в "Днепре", который в 1983 году впервые выиграл чемпионат СССР, и где вы провели свои самые лучшие футбольные года. Не так ли?

- Это было все в томе же в 1983 году. Летом перед началом сезона "Днепр" возвращался со сборов через Запорожье, и была договоренность сыграть контрольный матч. В этом поединке Владимир Емец увидел мою игру, и, видимо, "положили на меня глаз". Как впоследствии признался Азаренков, за мной стали наблюдать после этого поединка. Хотя Запорожье в 80 километрах от Днепропетровска, представители "Днепра" ездили в Могилев, Смоленск просматривать меня. Закончился сезон, "Днепр" стал чемпионом. А перед новым годом раздался сначала один звонок, затем второй, третий. Я ответил отказом. Кто-то бы подумал, отказал чемпиону "Днепру" и покрутил бы пальцем у виска. После нового года едим на сборы в Адлер, где в тоже время находился и "Днепр", только в Сочи. Там они и "добили" меня, договорившись о переходе. А перед этим звоню отцу, объясняю ситуацию. Он говорит: "Давай рискуй и переходи. Это же команда чемпион. Ты мечтал стать мастером спорта". И действительно, когда играл по юношам, мечтал об этом.

Переезжаю из одной гостиницы в другую в "Жемчужину", где остановился "Днепр". Захожу в номер, где сидят "боги" Владимир Емец и Геннадий Жиздик. Начинается конкретный разговор. Емец: "Садись. Что Папа будем с ним делать? Ты холост?". "Да": - отвечаю. "Ладно, получишь двухкомнатную. А за медальку после сезона получишь большую машину (имелось в виду ГАЗ-24 - Башкиров). А если не медалька, то только "Жигуль" шестерка". Так и остался в команде. Сыграл там на сборах матчи на позиции правого защитника, сходу влился в коллектив, ребята сразу признали меня.

- Обычно новичкам дают кличку. Какая была у вас?

- Гена Литовченко, с которым мы играли на одном фланге, чтобы долго не кричать по фамилии, дал короткую кличку – "Башка". Когда я забегал за его спину, создавая численное большинство на фланге, он мне как-то после игры говорит: "Серега, я все равно с мячом быстрее бегу, чем ты, зачем тебе бежать вперед, мучиться, а затем возвращаться назад. Ты лучше не забегай под меня, а держи свою зону". Но я так и не прислушался к его совету, а продолжал подключаться постоянно в атаку (смеется).

- У Владимира Емца были короткие установки на игру. Можете что-то вспомнить?

- Играем с "Араратом", сидим на базе, установка на игру. Владимир Александрович говорит: "Так, ребята, играем с "Араратом". Ну что я могу сказать, вы помните, там играет Мхитарян, тот бежит, этот отдает. Короче они все на ян. "Папа" (Жиздик), скажи, сколько сегодня на игру, и поехали". Вот и вся установка (смеется). Нужно сказать, что Емец был хорошим мотиватором и тонким психологом.

- Сергей Пучков рассказывал, что выезд на Кавказ и победы оценивались повышенными премиальными. Это так?

- Да, доходило от 800 до 1000 рублей за победу. Даже Юрий Гаврилов, с которым был знаком со времен "Спартака", шутил, когда в 1986 перешел к нам: "Хочу на старость лет немного подзаработать, ведь в "Спартаке" не такие условия как в "Днепре"". Правда, поиграл только сезон и ушел. Не смог привыкнуть к нашим скоростям (смеется). "Да нет, вы все тут носитесь, это не моя команда, пойду искать счастье в другой".

- В 1988 году "Днепр" при Евгении Кучеревском становится чемпионом СССР второй раз. Незабываемые мгновения для вас.

- В 1987 году мы завоевали бронзовые медали. По окончании сезона Протасов и Литовченко перешли в киевское "Динамо". Сразу начались разговоры, мол "Днепр" без них сейчас зачахнет, накаляя обстановку. А это наоборот послужило для нас двойным стимулом, доказать, чего мы стоим. Команда сплотилась, показывали хорошую игру, что вылилось в результат. Плюс хорошие денежные условия, важность которых никто не отменял, дали о себе знать. Правда, не поверите, после того как стали чемпионами, стоял в очереди за машиной "Волга", но не дождался...

"Днепр" перед "чемпионским матчем" в 1988-м

- В том же 1988 году у вас произошло интересное событие. Команда "Днепр" снялась в художественном фильме "Утреннее шоссе". Помните себя в роли актера?

- Идея сняться в фильме принадлежала актеру Родиону Нахапетову, коренному днепропетровцу и поклоннику "Днепра". Снимали в Сочи. Небольшой сюжет, когда мы едем в автобусе, приезжаем якобы на стадион и выходим. А автобус подкатил не на стадион, а в гостиницу, где мы жили. Правда, я сидел сзади и в кадр не попал. Вот и вся роль в фильме.

- Ну, хоть по пятерке за массовку дали?

- Не-е-е (смеется). Да мы бы и не взяли.

- Тем не менее, став чемпионом 1988 года, вы неожиданно после окончания сезона решили перейти в "Металлург", который играл в Первой лиге. Расставание прошло не совсем по-дружески? В чем причина?

- В "Днепре" началось омоложение состава, я чувствовал, что нужно уходить. Как раз последовало предложение от Геннадия Жиздика перейти в "Металлург", с целью помочь команде выйти в вышку. С "Днепром" ударили по рукам, вроде дали согласие, но… неожиданно "Днепр" накатал на меня в федерацию футбола СССР какую-то телегу. Сначала вызвали в Киев, там никаких ко мне претензий. Затем по инстанции поехал в Москву на дальнейшие разборки. И там ничего на меня из федерации футбола Украины крамольного не прислали. Говорят, мы ничего не получали, ты у нас на хорошем счету. А где представители "Днепра", чтобы объяснили? Никто не приехал. Тут же дали мне добро на переход в "Металлург", где и проиграл два сезона. В 1991 году вышли из первой лиги в вышку, он оказался последним чемпионатом Союза.

- В том же 1991 году многие состоятельные люди сильно пострадали от павловской реформы, когда меняли деньги. Футболисты в то время честным трудом накапливали хорошее состояние. Вас "зацепила" денежная реформа?

Как говорили ветераны футбола, если ты не заработал 100 тысяч рублей на книжке, значит, ты плохо играл в футбол (смеется). У нас практически у всех были накоплены большие сумы, у кого-то 100 тысяч и более. Лично у меня было 100 тысяч и в один день они все сгорели. В то время это были сумасшедшие деньги. Мы с "Металлургом" как раз были на сборах в Сочи, вечером объявили и дали на обмен три дня. Так из "золотой кареты" все превратилось в тыкву. Хорошо, что успел буквально перед реформой купить дачу.

С Владимиром Лютым

- Как и многие футболисты вы решили поискать счастья за границей?

Еще в 1992 году успел сыграть несколько матчей за "Металлург" в независимом чемпионате Украины. А затем оказался в Германии в клубе оберлиги "Рот-Вайсс" Оберхаузен, подписав контракт на два года. Это город побратим Запорожья. А переходу поспособствовал Володя Лютый, немцы искали правого защитника. К тому времени мне было уже 33 года, как сказал Лютый: "Кто бы тебя в таком возрасте взял". Пришлось в паспорте поменять дату рождения на 1964, так сказать омолодить себя. Просмотрели меня 28-летнего (смеется), понравился, посчитали, что еще помогу команде решить задачи в повышении. Дали квартиру. Что интересно, за свет и воду платил я, а за жилплощадь спонсор клуба. Зато в Германии смог купить в кредит первую иномарку в жизни - "Тойоту короллу". Получал 6 тысяч марок в месяц, из которых одну тысячу отчислял за машину.

- А сейчас какого вы года?

- Стал опять 1959 (смеется). После приезда домой все вернул назад.

- Вы с Олегом Тараном идете вместе по жизни с 1984 года. Сначала играли в "Днепре", потом в "Металлурге", а после окончания карьеры составили тренерский дуэт в "Кривбассе", опять в "Металлурге". Но вас связывает не просто дружба, а родственные отношения – вы оба женаты на сестрах-близняшках. После знакомства не было ли путаницы, кто чья невеста?

- Что интересно, самое первое наше знакомство произошло не в паре с Олегом, а с Петей Чилиби. Пошли с ним позвонить на почту, и возле входа стояли три девушки, две из них близняшки стильно одеты. Ведь они могли себе позволить, так как часто ездили за границу. Петя завязал разговор, обменялись телефонами. Затем они уехали в Москву, где работали по контракту в цирке в группе иллюзиониста Кио. По окончанию контракта вернулись в родной Днепропетровск. И уже на встречу с ними я пришел с Олегом Тараном, так и получились две семейные пары (смеется). Правда, поначалу было тяжело и мы часто их путали. А они, чтобы специально подурачить нас, одевались в одинаковые футболки, одинаково красились, и я порой не знал, кому вручать цветы. А когда начали чаще встречаться, уже мог определить различия, по голосу или взгляду (смеется). Уже потом, чтобы облегчить нам задачу, наши девчонки одевались по-разному.

- А свадьбы в один день были?

- Нет. Кто-то подумает, что в разные дни, чтобы не было путаницы (смеется). Но это не специально, а просто так получилось. Закончился сезон 1987 года, где "Днепр" завоевал второе место. Сыграли последний матч с минским "Динамо" 15 ноября и сразу же поехали в ресторан всей командой "замочить" медали. А через два дня подряд три свадьбы: 17 – у Олега, 19 – моя очередь, а 21 - у Антона Шоха. Получился довольно плотный график, погуляли крепко, и за такой короткий период пришлось выдержать большую нагрузку (смеется).

Зять Сергея Башкирова - Младен Бартулович

- В вашей семье есть знатный футболист - ваш зять Младен Бартулович, который играл в "Кривбассе" в период вашей тренерской деятельности. Интересная история.

- Младен принадлежал "Днепру", но играл в "Кривбассе" на правах аренды. А моя дочь и сын Олега Тарана вместе учились в Днепропетровском юридическом университете, и естественно когда мы играли с "Днепром" приходили поддержать нашу команду. Так и познакомилась с Младеном. Приходилось иногда журить его дома на правах тренера после некоторых неудачных игр. Стараюсь не навязывать свое мнение, но когда он обращается за советом, помогаю. Каждый год ездим в Хорватию на день рождения внучки, к бабушке и дедушке, которые живут в Сплите. Что приятно, меня помнит старое поколение болельщиков, когда мы играли с "Хайдуком" в Кубке УЕФА в 1986 году. Правда, по суме двух матчей проиграли тогда еще югославам 0:2. Поэтому, наверное, и запомнили не так меня, как наше поражение (смеется). Главное у нас крепкая большая дружная семья. Я горжусь этим!