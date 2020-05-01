Тренер Федорчук заметил одну и ту же ошибку с коучами в МЮ, Динамо, Шахтере и Арсенале

Украинского тренера Олега Федорчука, наставника второлиговой "Энергии" из Новой Каховки, спросили о пике "Манчестер Юнайтед" после времен тренерства Алекса Фергюсона.

Федорчук говорит о так называемом "буферном периоде". То же, по его мнению происходит в лондонском "Арсенале" после Арсена Венгера, в киевском "Динамо" после Лобановского, донецком "Шахтере" после Луческу.

Когда тренер долго работает, более 10 лет, все, кто приходят после него, попадают в сравнение к предшественнику. Это очень сложно. Но умные клубы берут тренеров-разрушителей, которые внесли изменения резко, а не постепенно. Потому что когда приходит кто-то и говорит: "Я буду как Фергюсон" или в "Динамо" "Я буду как Лобановский", это неправильно. Надо делать совершенно другое - разрушать.

Есть пример Клоппа. "Ливерпуль" играл в совсем другой футбол, чем его предыдущая команда - дортмундская "Боруссия". Клопп за сезон полностью перестроил команду, набрал футболистов, которые играли в посредственных клубах - он изменил философию клуба под себя.

Высказался Федорчук и по поводу "Барселоны". По его мнению, главной команде клуба нужен один из двух тренеров - Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп.